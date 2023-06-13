Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поцеловались на красной дорожке (фото)

Знаменитости стали гостями премьерного показа картины "Флеш".

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53-летняя американская певица Дженнифер Лопес и 50-летний актер Бен Аффлек поцеловались на красной дорожке премьеры фильма "Флеш". Об этом пишет Page Six.

Звездная пара не могла оторвать руки друг от друга, прогуливаясь по красной дорожке и позируя перед камерами.

Артистка и бизнес-леди выбрала для публичного появления черно-бежевое платье с топом и юбкой со шлейфом. Наряд знаменитости подчеркнул ее декольте.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Свой вечерний образ Джей Ло украсила черным клатчем, а на голове сделала гладкий конский хвост.

50-летний Аффлек, со своей стороны, позировал рядом с женой в черном костюме на мероприятии, которое проходило в комплексе Ovation Hollywood в Лос-Анджелесе.

Актер, повторяющий свою роль Бэтмена в фильме "Флеш", также появился в групповых съемках с режиссером Энди Мускьетти и американским актером Эзрой Миллером.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Это не первый раз, когда звездная пара, заключившая брак летом 2022 года, целуется на красной дорожке.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Напомним, 53-летняя Дженнифер Лопес в эффектном платье прорекламировала свой алкогольный напиток.

Также Фокус писал о том, как выглядит имение Дженнифер Лопес за 60 млн долларов изнутри.