Apple выпустила трейлер фильма "Наполеон" с Хоакином Фениксом (видео)

Фильм расскажет о пути к славе и власти простого французского офицера Наполеона Бонапарта.

Компания Apple TV выпустила первый трейлер фильма "Наполеон" культового режиссера Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в роли легендарного французского полководца Наполеона Бонапарта. Об этом пишет Variety.

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Согласно официальному слогану фильма: "Наполеон" — это оригинальный и личный взгляд на происхождение Наполеона и его стремительное, безжалостное восхождение к императору через призму его захватывающих и часто нестабильных отношений с женой и единственной настоящей любовью, Жозефиной. В фильме запечатлены знаменитые сражения Наполеона, его неустанные амбиции и поразительный стратегический ум как выдающегося полководца и военного провидца".

Трейлер показывает несколько захватывающих сцен на поле боя, рассказывающих о французском военачальнике и политическом лидере, который стал известен во время Французской революции и провел несколько успешных кампаний во время Войн за независимость, в конечном итоге став императором Франции в 1804 году.

Проект также выпустил постер с маркетинговым слоганом: "Он появился из ничего. Он победил все".

Помимо плодотворной работы с 47-летним Фениксом, режиссер воссоединился со сценаристом Дэвидом Скарпой, который написал сценарий для фильма. Скотт также является продюсером вместе с Марком Хаффамом и Кевином Дж. Уолшем.

Премьера фильма запланирована на 22 ноября 2023 года.

Ранее Фокус писал, что Хоакин Феникс потерял сознание на съемках фильма "Все страхи Бо".