Хью Джекман опубликовал снимок со съемок третьего "Дэдпула" (фото)

Хью Джекман собирается повторить свою культовую роль Росомахи в "Дэдпуле 3".

54-летний австралийский актер Хью Джекман предоставил своим поклонникам возможность взглянуть на то, чего они так долго ждали — его кадр в костюме на съемочной площадке нового фильма. Об этом пишет Daily Mail.

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На изображении, опубликованном в сторис Instagram, Хью прогуливается в желтом костюме Росомахи вместе с Райаном Рейнольдсом, который вернулся в классическом черно-красном образе супергероя Дэдпула.

"Не моргай", — подразнил звезда "Люди Х" в подписи к фотографии.

В последнее время Джекман ежедневно занимается изнурительными тренировками, чтобы привести свое тело в форму супергероя. С тех пор, как в апреле стало известно, что он вернется к роли Росомахи, Хью поделился своим режимом фитнеса и диетой с поклонникам. Это будет первый раз, когда он наденет когти после "Логана" 2017 года.

В недавнем интервью Крису Уоллесу он рассказал о том, сколько времени и самоотверженности требуется, чтобы стать культовым мутантом.

"Я не делаю никакой другой работы, — сказал он. — Я собираюсь быть со своей семьей и тренироваться. Это будет моей работой на шесть месяцев".

"Дэдпул 3" должен выйти в кинотеатрах в ноябре 2024 года.

Хью Джекман и Райан Рейнольдс

Напомним, Фокус писал, сколько Джекман заработал за роль Росомахи в супергеройском боевике "Люди Х".