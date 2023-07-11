Бейонсе не общается с 13-летним сводным братом: в чем причина

Мать мальчика удивляется, почему звезда сцены не любит брата и не уделяет ему внимание.

В то время как Бейонсе колесит по миру с турне "Renaissance", 13-летний сводный брат певицы, который провел свои первые годы жизни в трейлере с мамой Алекссандрой Райт, задается вопросом, почему знаменитая сестра не проявляет к нему никакой любви. Об этом заявила мать подростка в интервью The Sun.

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"Почему этот человек не любит меня?" — сказала 52-летняя Райт о своем сыне Никсоне, которого она делит с отцом Бейонсе, 71-летним Мэтью Ноулзом.

"Никсон никогда не имел возможности быть обычным ребенком, — продолжила Райт. — Родство с кем-то знаменитым душит таких детей, как он, и они теряют свою индивидуальность. Иногда я сижу в ванной и плачу, потому что просто не знаю, как помочь ему стать самим собой".

Она также утверждает, что Бейонсе ни разу не пыталась наладить контакты со сводным братом, несмотря на то, что она живет всего в 10 милях от них.

Александра Райт познакомилась с Мэтью Ноулзом в 2007 году в Сиэтле, когда выступала посредником в заключении деловой сделки для Бейонсе. Вскоре после знакомства пара начала роман, несмотря на то, что Ноулз был в браке с матерью Бейонсе, 69-летней Тиной.

По словам Райт, на протяжении почти двухлетних отношений она не испытывала чувства вины за то, что переспала с женатым мужчиной.

Бейонсе с отцом Фото: Getty Images

"Я не испытывала никаких противоречий по поводу сложившейся ситуации, поскольку его брак не был полноценным, — утверждает она. — Я не думаю, что он рассказал обо мне своей семье. Это была сложная ситуация и семейная структура была разрушена в течение длительного времени".

Райт родила Никсона в феврале 2010 года. А проведенный в марте 2010 года тест ДНК показал, что Мэтью Ноулз действительно является биологическим отцом мальчика. В 2011 году родители Бейонсе развелись по инициативе Тины Ноулз.

Ранее Фокус писал, что отец Бейонсе ответил на критику певицы и рассекретил ее планы на будущее.