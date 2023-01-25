Отец Бейонсе ответил на критику певицы и рассекретил ее планы на будущее

Бейонсе на днях выступила на открытии роскошного отеля Atlantis the Royal в Дубае. Это стало первое выступление поп-дивы с 2018 года. Из-за чего она и попала в скандал.

Related video

Отец поп-дивы Бейонсе, бизнесмен Мэтью Ноулз, встал на защиту звездной дочери и рассекретил ее планы на будущее. Об этом пишет издание TMZ.

Представители ЛГБТ-сообщества выразили возмущение, что для своего возвращения на сцену певица выбрала Объединенных Арабских Эмиратах, где однополые отношения преследуются законом. По словам соучредительницы британской правозащитной группы LGB Alliance Бев Джексон, концерт Бейонсе, за который она кстати получила 24 млн долларов, "бросает тень в ее поддержку лесбиянок и геев".

71-летний Мэтью Ноулз рассказал, что его дочь наоборот объединила разнообразную аудиторию благодаря своему выступлению. Он сказал, что люди, которые не были на шоу, могут не понять, что она выразила уважение и получила уважение от страны, назвав это удивительным моментом.

Ноулз отмечает, что его дочь всегда выступала за инклюзивность и считает, что все были на концерте во имя любви. Мэтью заверил, что Бейонсе никогда не сделала бы чего-нибудь, чтобы намеренно причинить кому-то боль.

Что касается критики относительно того, что певица не исполняет хиты из альбома Renaissance, который она посвятила своему покойному дяде-гею Джонни, Мэтью успокоил поклонников. Оказывается, Бейонсе планирует мировой тур и она объявит об этом, когда будет готова.

Напомним, шикарное шоу состоялось 21 января. Причем концерт был закрытым и снимать шоу на телефоны было запрещено. Зрителей даже попросили спрятать телефоны в специальные пакеты. Но видео все равно снимали и кадры появились в Сети раньше, чем ими поделилась сама Бейонсе.

Она исполнила 19 песен, причем одну, Brown Skin Girl, она спела вместе со своей 11-летней дочерью Блю Айви.

В какой-то момент Бейонсе выступила в эффектном розовом платье от украинского дизайнера Ивана Фролова.