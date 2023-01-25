Батько Бейонсе відповів на критику співачки та розсекретив її плани на майбутнє

Бейонсе днями виступила на відкритті розкішного готелю Atlantis the Royal у Дубаї. Це стало першим виступои поп-діви з 2018 року. Через що вона й потрапила у скандал.

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Батько поп-діви Бейонсе, бізнесмен Метью Ноулз, став на захист зіркової доньки та розсекретив її плани на майбутнє. Про це пише видання TMZ.

Представники ЛГБТ-спільноти висловили обурення, що для свого повернення на сцену співачка обрала Об'єднані Арабські Емірати, де одностатеві стосунки переслідуються законом. За словами співзасновниці британського правозахисного гурту LGB Alliance Бев Джексон, концерт Бейонсе, за який вона, до речі, отримала 24 млн доларів, "кидає тінь на її підтримку лесбіянок і геїв".

71-річний Метью Ноулз розповів, що його дочка навпаки поєднала різноманітну аудиторію завдяки своєму виступу. Він сказав, що люди, які не були на шоу, можуть не зрозуміти, що вона висловила повагу й отримала повагу від країни, назвавши це дивовижним моментом.

Ноулз зазначає, що його дочка завжди виступала за інклюзивність і вважає, що всі були на концерті в ім'я кохання. Метью запевнив, що Бейонсе ніколи не зробила б чогось, щоб навмисно завдати комусь болю.

Що стосується критики щодо того, що співачка не виконує хіти з альбому Renaissance, який вона присвятила своєму покійному дядькові-гею Джонні, Метью заспокоїв шанувальників. З'ясувалося, Бейонсе планує світовий тур, і вона оголосить про це, коли буде готова.

Нагадаємо, розкішне шоу відбулося 21 січня. Причому концерт був закритим і знімати шоу на телефони було заборонено. Глядачів навіть попросили сховати телефони у спеціальні пакети. Але відео все одно знімали і кадри з'явилися в мережі раніше, ніж поділилася ними сама Бейонсе.

Вона виконала 19 пісень, причому одну, Brown Skin Girl, заспівала разом зі своєю 11-річною дочкою Блю Айві.

У якийсь момент Бейонсе виступила в ефектній рожевій сукні від українського дизайнера Івана Фролова.