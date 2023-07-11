Кайли Дженнер состарила себя в приложении и испугалась увиденного (видео)

Знаменитость не в восторге от того, как изменится с возрастом.

25-летняя модель и бизнес-вумен Кайли Дженнер решила удивить своих поклонников новым контентом в TikTok и показала, как будет выглядеть с морщинами на лице. Для этого она воспользовалась специальным состаривающим фильтром.

На опубликованных кадрах – два поля. Внизу – нынешняя Кайли, молодая и красивая, а вверху – ее постаревшая копия с морщинами и возрастными изменениями.

Звезда реалити-шоу казалась очень обеспокоенной и выразила неодобрение, увидев, как она будет выглядеть.

"Мне это не нравится", — сказала светская львица, улыбаясь и, казалось, сдерживая смех при виде себя в образе старушки. Відержав долгую паузу она добавила: "Мне это совсем не нравится. Нет, нет".

На видео Кайли, которая является основательницей косметического бренда Kylie Cosmetics, продемонстрировала черный топ со спиной-борцовкой и несколько золотых ожерелий.

На ее лице нет макияжа, а волосы распущены.

Кайли, самая богатая из клана Дженнер-Кардашьян, попала недавно в грандиозный скандал, выставив видео с баснословно дорогой сумочкой Birkin за 300 тысяч долларов. Звезда была вынуждена удалить публикацию, потому что пользователи обвинили ее в чрезмерной демонстрации своего богатства и заявили, что такой аксессуар совершенно не подходит под ее наряд.

Ранее Фокус писал, что Кайли использовала для сервировки стола посуду украинского бренда.