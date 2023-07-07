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Стиль жизни

Кайли Дженнер сервировала стол украинской посудой (фото)

Кайли Дженнер, Кайли Дженнер украинская посуда, гуня проджект, Gunia Project, посуда с украинским орнаментом
Фото: Getty Images | Кайли Дженнер

Знаменитость сама приобрела посуду, а владельцы бренда узнали об этом из соцсетей.

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25-летняя американская теледива и модель Кайли Дженнер приобрела посуду украинского бренда. Снимками знаменитость делится в Instagram с почти 400 млн подписчиков.

"Недавнее", — подписала серию кадров одна из клана Кардашьян.

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На одном из фото можно заметить посуду украинского бренда Gunia Project.

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Фото: Скріншот

Американская знаменитость сервировала свой стол посудой из коллекции "Indigo ceramic" 2020 года. Это вещи полностью ручной работы с росписью, вдохновленной орнаментами украинских ковров. Стоимость одной тарелки — около 3 тыс. гривен.

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Соосновательница бренда Мария Гаврилюк уже отреагировала на появление своей продукции в одном из самых популярных Instagram в мире.

"А дополнительная радость, что весь сет Кайли купила, а мы об этом узнали из сториз", — отметила Мария в соцсети.

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Напомним, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт официально изменили имя своего годовалого сына.

Также Фокус писал о том, что беременная во второй раз американская певица Рианна приобрела шляпку украинского бренда.