Кайлі Дженнер сервірувала стіл українським посудом (фото)

Знаменитість сама придбала посуд, а власники бренду дізналися про це із соцмереж.

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25-річна американська теледіва та модель Кайлі Дженнер придбала посуд українського бренду. Знімками знаменитість ділиться в Instagram з майже 400 млн підписників.

"Нещодавнє", — піписала серію кадрів одна з клану Кардашʼян.

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На одному з фото можна помітити посуд українського бренду Gunia Project.

Фото: Скриншот

Американська знаменитість сервірувала свій стіл посудом з колекції "Indigo ceramic" 2020 року. Це речі повністю ручної роботи з розписом, натхненним орнаментами українських килимів. Вартість однієї тарілки — близько 3 тис. гривень.

Співзасновниця бренду Марія Гаврилюк уже відреагувала на появу своєї продукції в одному з найпопулярніших Instagram у світі.

"А додаткова радість, що весь сет Кайлі купила, а ми про це дізнались зі сторіз", — зазначила Марія у соцмережі.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт офіційно змінили імʼя свого однорічного сина.

Також Фокус писав про те, що вагітна вдруге американська співачка Ріанна придбала капелюшок українського бренду.