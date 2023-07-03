Вагітна Ріанна придбала капелюшок українського дизайнера (фото)

Знаменитість провела вихідні на своїй батьківщині.

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35-річна американська співачка Ріанна придбала капелюшок від українського дизайнера. Про це бренд Руслана Багінського повідомив в Instagram.

Вагітна знаменитість барбадоського походження провела вікенд на своїй батьківщині. Артистка, яка очікує на народження другої дитини, обрала для літнього відпочинку на Барбадосі ультракороткий чорний топ та джинсову мініспідницю. До луку Рірі додала соломʼяний капелюшок від українського дизайнера Руслана Багінського.

"Будьмо! @badgalriri 🍹❤️ Дякую, @ninistyle!" — зазначили представники бренду.

Стилістка Ніні Нгуєн відповіла українському дизайнеру: "Люблю це так сильно ❤️ і люблю вас".

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Вагітна Ріанна на Барбадосі

У капелюшках від Руслана Багінського часто зʼявляються на публіці світові зірки шоу-бізнесу. Серед них Белла Хадід, Майлі Сайрус, Емілі Ратаковскі, Коко Роша. Нещодавно дизайнер зустрівся з Джіджі Хадід та отримав престижну премію.

Нагадаємо, Ріанна з бойфрендом продемонстрували почуття на публіці.

Також Фокус писав про ідеальний образ у стилі спорт-шик від вагітної Ріанни.