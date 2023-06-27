Кайли Дженнер и Трэвис Скотт официально изменили имя годовалого сына

Звездные родители считают, что предыдущее имя Вольф не подходило малышу.

Related video

25-летняя американская бизнесвумен Кайли Дженнер и ее бывший бойфренд, 32-летний американский исполнитель Трэвис Скотт, изменили имя сына. Теперь годовалого малыша официально зовут Эйр Вебстер. Об этом стало известно из судебных документов, полученных E!News.

Звезда "Кардашьян" и рэпер впервые подали заявку на изменение имени в марте. По словам Кайли, имя Вольф не подходит их малышу.

"К вашему сведению, у нашего сына имя больше не Вольф, — написала Дженнер в своей истории в Instagram. — Мы просто действительно не почувствовали, что это имя ему не подходит".

Инсайдеры в то время говорили, что звездные родители сожалели о первоначальном выборе имени, и, получив "возможность провести время со своим ребенком, они считают, что имя Эйр Вебстер больше подходит".

Кайли Дженнер с сыном Фото: Instagram @kyliejenner

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Младшая из сестер Кардашьян-Дженнер почти год держали в секрете имя сына. Первыми фотографиями Эйра знаменитость поделилась в январе этого года. Поклонники сначала были озадачены тем, как произносится это имя, но основательница Kylie Cosmetics быстро пояснила, что оно произносится как слово "воздух".

С тех пор она публикует больше милых снимков своего малыша вместе со своей дочерью, 5-летней Сторми.

Ранее Фокус писал, что Кайли Дженнер рассказала, хочет ли еще детей.