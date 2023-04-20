Кайли Дженнер поделилась очаровательным видео с двумя детьми

На видео звезда "Кардашьян" смеется со своими двумя детьми, Сторми и Эйром, которых она делит с бывшим парнем Трэвисом Скоттом.

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25-летняя американская бизнес-вумен Кайли Дженнер опубликовала в своем Instagram-аккаунте очаровательное видео, на котором она обнимается с 5-летней дочерью Сторми и годовалым сыном Эйром.

"Благословенного утра с моими детьми 🙏🏼👼🏽👼🏽", — подписала пост Дженнер.

На видео звезда "Кардашьян" смеется со своими двумя детьми, которых она делит с бывшим бойфрендом Трэвисом Скоттом. Основательница Kylie Cosmetics была без макияжа и целовала детей. Сторми была в розовом топе и соответствующих леггинсах, а Эйр в черной футболке и серых спортивных штанах.

Далее Кайли вставила клип, в котором ее старший ребенок щекочет младшего брата.

"Действительно лучшая мама 🤍😍 красивая семья", — написал один из подписчиков в комментариях, а второй добавил: "Смех Эйра 🥹🤍".

"Мне нужно увидеть, как Тимми нянчится с ребенком", — прокомментировали подписчик Кайли, имея ввиду слухи о ее новом романе с актером Тимоти Шаламе.

Напомним, недавно стало известно, что Кайли Дженнер начала встречаться со звездой "Дюны" Тимоти Шаламе. На данный момент они ведут себя непринужденно. Инсайдер рассказал: "Это не серьезно, но Кайли нравится проводить время с Тимоти и она хочет посмотреть, к чему это идет. Ей весело, потому что это сильно отличается от ее прошлых отношений. Это ново и интересно для Кайли".

Ранее Фокус писал, что Кайли Дженнер рассказала, хочет ли еще детей.