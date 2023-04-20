Кайлі Дженнер поділилася чарівним відео з двома дітьми

На відео зірка "Кардаш'янів" сміється зі своїми двома дітьми, Стормі та Ейром, яких вона ділить із колишнім хлопцем Тревісом Скоттом.

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25-річна американська бізнесвумен Кайлі Дженнер опублікувала у своєму Instagram-акаунті чарівне відео, на якому вона обіймається з 5-річною дочкою Стормі й однорічним сином Ейром.

"Благословенного ранку з моїми дітьми 🙏🏼👼🏽👼🏽", — підписала пост Дженнер.

На відео зірка "Кардаш'янів" сміється зі своїми двома дітьми, яких вона ділить із колишнім бойфрендом Тревісом Скоттом. Засновниця Kylie Cosmetics була без макіяжу та цілувала дітей. Стормі була в рожевому топі та відповідних легінсах, а Ейр у чорній футболці та сірих спортивних штанах.

Далі Кайлі вставила кліп, у якому її старша дитина лоскоче молодшого брата.

"Справді найкраща мама 🤍😍 красива сім'я", — написав один із підписників у коментарях, а другий додав: "Сміх Ейра 🥹🤍".

"Мені потрібно побачити, як Тіммі няньчиться з дитиною", — прокоментував підписник Кайлі, маючи на увазі чутки про її новий роман із актором Тімоті Шалам.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Кайлі Дженнер почала зустрічатися із зіркою "Дюни" Тімоті Шаламе. Наразі вони поводяться невимушено. Інсайдер розповів: "Це не серйозно, але Кайлі подобається проводити час із Тімоті, і вона хоче подивитися, до чого це йде. Їй весело, тому що це дуже відрізняється від її минулих стосунків. Це нове та цікаве для Кайлі".

Раніше Фокус писав, що Кайлі Дженнер розповіла, чи хоче ще дітей.