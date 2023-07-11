Внебрачный сын Шварценеггера примерил неожиданный образ (фото)

Сын знаменитости уверенно идет по стопам отца и пробует себя в разных сферах.

25-летний Джозеф Баэна, который является внебрачным сыном легендарного американского бодибилдера, актера и политика Арнольда Шварценеггера, примерил на себя образ героя вестерна. Соответствующими фото молодой человек поделился на своей странице в Instagram.

На первый взгляд кажется, что он снимается в новом фильме, поскольку весьма уверен в ковбойском ансамбле, в джинсах, длинном плаще, шляпе и с кольтом в руках, однако пока что это только фотосессия, о чем говорит подпись к публикации.

"Этот город недостаточно велик для нас двоих… Отлично провел время, снимая эту западную концепцию с @wynnhirsh. Время снимать настоящий вестерн!" – отметил Джозеф.

Фото: Joseph Baena/Instagram Фото: Joseph Baena/Instagram Фото: Joseph Baena/Instagram

Подписчики Баэны отметили, что ему очень к лицу этот образ, и посоветовали задуматься о съемках в тематическом фильме с разборками и стрельбой.

"Ты выглядишь как ходячий мертвец – безумный убийца", "Я думаю "Злодей 2", продолжение фильма, который твой отец снял в 1979 году", "Он похож на своего отца, но красивее", "Да, пожалуйста! Я думаю, мы все ждали, когда ты будешь снимать фильмы!" – говорят в комментариях.

Ранее Фокус писал, что в апреле стало известно, что Джозеф получил роль в боевике "Стрелок", где его партнерами будут такие легенды как Люк Хемсворт и Морган Фримен. Баэна сыграет персонажа по имени Уолли, который является молодым помощником шерифа. В центре картины – ветеран спецназа Ли Ганнер (Хемсворт), который берет двух своих сыновей в поход, где они натыкаются на лабораторию по производству фентанила и похищаются наркоторговцами. Главный герой намерен во что бы то ни стало вернуть сыновей, сталкиваясь по ходу не только с преступным картелем, но также с ФБР и местной полицией.