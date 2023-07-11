Стюардесса рассказала, чего не стоит делать в самолетах и что нужно брать с собой

Оказалось, что туалетной бумагой лучше не пользоваться, как и заглядывать в карманы на спинках сидений.

Когда вы садитесь в самолет, то на несколько часов вы оказываетесь заперты в замкнутом пространстве, на месте, на котором до вас уже сидели сотни людей. И бортпроводница из Майами рассказала, как максимально обезопасить себя от неприятных сюрпризов во время полета. Об этом пишет Daily Mail.

Бренда Орелус из Майами уже девять лет работает стюардессой. И на своем TikTok-канале @flightbae.b она раскрывает ряд инсайдерских секретов.

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Дайте себе время между стыковочными рейсами

По мнению Бренды, идеальный отрезок времени между стыковочными рейсами – это два часа между местными рейсами и три – для международных полетов.

В авиации всегда будут задержки и опоздания. И поэтому весьма вероятно, что один из ваших рейсов действительно задержится.

Это резервное время на самом деле станет вашим спасением, когда вам придется спешить на другой рейс.

30-минутное или 45-минутное окно дает вам нулевое время для учета любых задержек, изменений в расписании полетов или изменений в аэропорту. Так что дайте себе больше времени.

Не пользуйтесь туалетной бумагой на борту

Турбулентность может застать мужчин в туалете самолета и, скажем, они не всегда попадут в цель. Таким образом туалетная бумага будет испачкана. Так что лучше пользоваться салфетками, которые спрятаны над умывальником и предназначены для вытирания рук.

Не лезьте без надобности в карман на спинке сидения. Там обычно лежат инструкции и санитарный пакет. Но лучше их не трогать без крайней надобности. Их чистят только в экстренных ситуациях. А так уборщики сметают только видимый мусор.

"Все, что делают уборщики, — это входят и выносят мусор, так что там годами копятся микробы. Никто не чистит эти карманы. А вот туалеты, которые считают очень грязными, как раз регулярно убирают и дезинфицируют", — отмечает Бренда.

Не шутите про бомбы

Многие пассажиры любят пошутить в ответ на вопросы работников аэропорта об опасных и запрещенных вещах в багаже. Или пошутить про это же, уже оказавшись на борту самолета. И это всегда плохая идея. За это вас могут снять с самолета, отправить на допрос, или даже отправить в тюрьму.

"Это не смешно, когда мы находимся в самолете. Мы не знаем, серьезно вы говорите или нет. Если вы будете говорить о бомбах в багаже, то больше никогда не сядете в самолет", — резюмирует Бренда.

По ее словам, многие люди предполагают, что это относится только к "оружию, наркотикам и тому подобному", но растения и продукты также могут вызывать проблемы, поэтому перед полетом лучше ознакомиться с правилами каждой конкретной страны.

Пять обязательных предметов для полета

В одном из своих TikTok Бренда рассказывает о пяти вещах, которые всегда есть у нее в сумке бортпроводника.

Самый важный – это тюбик с увлажняющим лосьоном, потому что в полете кожа пересыхает и ее необходимо увлажнять.

Также она всегда носит с собой духи, потому что говорит, что не знает, как долго она не будет принимать душ.

Многие эксперты по уходу за кожей предупреждают, что полет увеличивает воздействие ультрафиолета из-за высоты над уровнем моря. По этой причине Бренда говорит, что всегда носит с собой солнцезащитный крем.

Также она всегда берет с собой увлажняющий спрей, так как он помогает сохранить ее кожу свежей, и, берет с собой гель для укладки волос. Он помогает привести волосы в порядок, когда нет возможности помыть голову.

И компрессионные чулки

Наряду с лаконичным набором косметических средств Бренда всегда берет с собой компрессионные чулки.

Такие чулки помогают улучшить кровообращение. Что очень важно, так как почти весь полет проводит на ногах. Но пассажирам, которые страдают от отеков, такие чулки также помогут.

Ранее Фокус писал о работе бортпроводников. О некоторых фактах вы, скорее всего не догадывались. Например, бортпроводникам нельзя ходит в бары в форме и забирать с работы спиртное и еду.