"Добро пожаловать в мир": Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз (фото)

Известно, что для Кэрри Джонсон это уже третий ребенок. Также она поделилась снимком, на котором Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон вместе со старшим браном Уилфредом.

Кэрри Джонсон родила третьего ребенка от Бориса. Мальчика назвали Фрэнк Артур Одиссей, или сокращенно Фрэнки. Первый снимок малыша Кэрри уже опубликовала в Instagram, пишет Daily Mail.

35-летняя миссис Джонсон сделала объявление в Instagram сегодня днем и поделилась фотографиями новорожденного, который является восьмым ребенком Бориса Джонсона и третьим ребенком Кэрри.

Кэрри Джонсон с новорожденным Фрэнком Фото: Instagram carrielbjohnson

Она написала: "Неделя Фрэнки. Добро пожаловать в мир. Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон родился 5 июля в 9.15 утра. Угадайте, какое имя выбрал мой муж?!".

Кэрри опубликовала фото с младенцем на руках в их семейном с Борисом доме, а также поздравительную открытку с кроликом и снимок малыша Фрэнки с его старшим братом Уилфредом.

Дети Кэрри и Бориса Джонсон Фото: Instagram carrielbjohnson Открытка, подаренная малышу Фото: Instagram carrielbjohnson

"Я люблю каждую минуту вместе с ними. Самое замечательное зрелище на свете, это видеть, как мои старшие дети обнимают своего нового брата. Мы все в восторге", — написала Кэрри и поблагодарила врачей и акушерок, которые помогли Фрэнку появиться на свет.

Кэрри и Борис долго не сообщали о том, что в их семье будет пополнение. Об этом они рассказали уже после коронации короля Чарльза, причем на самой церемонии 6 мая Кэрри уже была беременна, но умело спрятала растущий живот под свободным платьем и блейзером.

Сколько детей у Бориса Джонсона?

У бывшего премьер-министра Великобритании и Марины Уилер, дочери журналиста и телеведущего сэра Чарльза Уилера, четверо детей: Лара Летиция, 26 лет, Майло Артур, 24 года, Кассия Пичес, 22 года, и Теодор Аполло, 20 лет. Пара прожила в браке 25 лет.

От романа с арт-консультантом Хелен Макинтайр у Джонсона осталась дочь Стефани Макинтайр. Роман с Хелен вызвал грандиозный скандал, потому что на тот момент Борис был еще женат.

После развода с Мариной Уилер в 2018 году, Борис Джонсон начал отношения с Кэрри Саймондс, которая работала в Консервативной партии, а позднее занималась только общественной деятельностью.

29 февраля 2020 года пара объявила, что ждет ребенка. Уилфреда Николаса назвали в честь врачей, которые спасли Борису жизнь, когда он попал в больницу во время пандемии.

На следующий год Борис и Кэрри поженились на тайной церемонии в Вестминстерском соборе. А спустя несколько месяцев родилась их дочь Роми Айрис Шарлотт. До этого Кэрри перенесла выкидыш.

Сейчас пара живет в Оксфордшире. И Кэрри часто постит фото своих малышей, которые наслаждаются жизнью в деревне.

Напомним, незадолго до родов Кэрри поделилась милыми снимками со своими детьми.