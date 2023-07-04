Беременная жена Бориса Джонсона показала подросших детей и намекнула на скорые роды

Для Кэрри этот ребенок станет третьим, а для ее мужа – восьмым.

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Жена бывшего премьер-министра Великобритании и большого сторонника Украины Бориса Джонсона, Кэрри, намекнула, что пополнение в их семье не за горами. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых предстала уже с очень большим животом.

На первом фото Кэрри держит на руках полуторагодовалую дочь Роми, а на втором идет с детьми в коротком платье. В кадре можно увидеть старшего ребенка пары, трехлетнего Уилфреда, который очень похож на своего знаменитого отца. На третьем снимке – маленькая Роми в розовом платье. Кто знает, может, опубликовав изображение дочери одной в кадре Кэрри намекнула на пол будущего ребенка.

"Осталось совсем немного. Спасибо, милый @romybecker.photographer, за то, что запечатлел несколько моментов спокойствия перед тем, как начнется настоящее веселье", – подписала кадры миссис Джонсон.

Отметим, что Кэрри традиционно не показывает лица детей, фотографируя их сбоку или со спины. Таким образом она оберегает их от любопытных глаз.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс познакомились в 2012 году на выборах мэра Лондона, в которых политик участвовал, а Кэрри работала в его штабе. Об их отношениях общественности стало известно в 2019 году, год спустя они обручились, однако тайную церемонию бракосочетания провели весной 2021 года в Вестминстерском соборе.

Ранее Фокус писал, что Кэрри Джонсон показала, как ее дочь отметила свой первый день рождения.