Вагітна дружина Бориса Джонсона показала дітей, які підросли, і натякнула на майбутні пологи

Для Керрі ця дитина стане третьою, а для її чоловіка — восьмою.

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Дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії і великого прихильника України Бориса Джонсона, Керрі, натякнула, що поповнення в їхній родині не за горами. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала кілька знімків, на яких постала вже з дуже великим животом.

На першому фото Керрі тримає на руках півторарічну доньку Ромі, а на другому йде з дітьми в короткій сукні. У кадрі можна побачити старшу дитину пари, трирічного Вілфреда, який дуже схожий на свого знаменитого батька. На третьому знімку — маленька Ромі в рожевій сукні. Хто знає, може, опублікувавши зображення доньки однієї в кадрі, Керрі натякнула на стать майбутньої дитини.

"Залишилося зовсім небагато. Спасибі, милий @romybecker.photographer, за те, що закарбував кілька моментів спокою перед тим, як почнуться справжні веселощі", — підписала кадри місіс Джонсон.

Зазначимо, що Керрі традиційно не показує обличчя дітей, фотографуючи їх збоку або зі спини. Таким чином вона оберігає їх від цікавих очей.

Борис Джонсон і Керрі Саймондс познайомилися 2012 року на виборах мера Лондона, у яких політик брав участь, а Керрі працювала в його штабі. Про їхні стосунки громадськості стало відомо 2019 року, рік потому вони побралися, проте таємну церемонію одруження провели навесні 2021 року у Вестмінстерському соборі.

Раніше Фокус писав, що Керрі Джонсон показала, як її дочка відзначила свій перший день народження.