58-летняя актриса Элизабет Херли показала безупречную фигуру в леопардовом бикини (фото)

Актриса и бизнесвумен прорекламировала купальник собственной линии Elizabeth Hurley Beach.

Британская актриса Элизабет Херли продолжает на собственном примере, что время над ней не имеет власти. В своем возрасте она имеет настолько превосходную фигуру, что сама рекламирует купальники собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Так, в сторис своего Instagram актриса опубликовала фото, на котором позирует в бассейне в одном из самых трендовых купальников сезона лето 2023: леопардовом бикини.

На снимке Элизабет поражает точеной фигурой и молодостью своей кожи.

Элизабет Херли в купальнике своего бренда Фото: Instagram/Elizabeth Hurley

По словам звезды, выглядеть молодо ей помогают всего несколько простых вещей.

"Вы должны пить много воды и не очень много алкоголя. Я практически полностью отказалась от него. Я могу сделать один глоток сегодня вечером, потому что у одного из наших крупных инвесторов есть фантастическая винодельня!" – признавалась Элизабет.

Кроме того, она много времени уделяет увлажнению своей кожи.

"Увлажняющий крем, кремы для глаз, кремы для рук, крем для тела", — рассказала Херли, добавив, что с возрастом кожа человека становится все более сухой, поэтому важно поддерживать ее в нормальном состоянии.

Также актриса старается жить на полную катушку. Так, она показала кадры, как вместе со своим красавцем-сыном Дамианом отрывается на концерте Элтона Джона, который завершил пятилетний гастрольный тур прежде, чем уйти на покой.

Ранее Фокус писал, что Элизабет Херли рассказала, что чувствовала себя обделенной во время коронации Чарльза III, и объяснила, почему.