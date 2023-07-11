Тимоти Шаламе замахнулся на лавры Джонни Деппа в новом фильме о Вилли Вонке (трейлер)

Еще до выхода фильма Шаламе обречен на невольное сравнение со своим предшественником в роли эксцентричного владельца шоколадной фабрики. Пользователи, посмотревшие трейлер, отметили, что новый Вонка – "слишком правильный".

Киностудия Warner Bros. представила первый официальный трейлер одного из самых ожидаемых фильмов 2023 года "Вонка", главную роль в котором сыграл Тимоти Шаламе, пишет Variety.

Актер воплотил на экране образ эксцентричного шоколатье Вилли Вонки, владельца шоколадной фабрики, созданного известным валлийским писателем норвежского происхождения Роальдом Далем.

Сюжет музыкальной картины в жанре фэнтези рассказывает историю молодого Вилли Вонки, в том числе о том, как он встретил умпа-лумпов. Это представители вымышленного племени пигмеев ростом чуть выше человеческого колена.

Кроме Тимоти, зрители увидят в картине Оливию Колман, Салли Хокинс, Кигана-Майкла Ки, Мэттью Бейнтона, Мэтта Лукаса, Роуэна Аткинсона, Джима Картера, Наташу Ротуэлл, Саймона Фарнэби, Патерсона Джозефа, Тома Дэвиса, Ракхи Такрар, Джастина Эдвардса, Колина О.- Брайена, Элли Уайт, Фрейю Паркер и Кобну Холдбрука-Смита.

Режиссер "Вонки" – Пол Кинг, который совместно с Саймоном Фарнэби написал сценарий. Майкл Сигел и Александра Дербишир являются исполнительными продюсерами, а Люк Келли и Дэвид Хейман через Heyman Films выступают продюсерами фильма.

Еще в апреле Warner Bros представила новые кадры "Вонки" на презентации CinemaCon. Именно здесь Шаламе рассказал, что на самом деле плавал в бассейне с настоящим растопленным шоколадом во время съемок фильма. В трейлере показано, как Шаламе танцует чечетку на столешнице кафе, а также как появляется золотой билет. В фильме у Тимоти семь музыкальных номеров.

Вилли Вонка – герой детского романа Даля 1964 года "Чарли и шоколадная фабрика", в котором рассказывается о Чарли Бакете, бедном мальчике, который выигрывает золотой билет на экскурсию по знаменитой шоколадной фабрике Вонки. Экранизация включает в себя фильм 1971 года "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" с Джином Уайлдером в главной роли в роли Вонки и фильм Тима Бертона 2005 года с Джонни Деппом в культовой роли. По мнению некоторых поклонников, в отличие от Вонки в исполнении Деппа, герой Тимоти получился "слишком правильным" и без чертовщинки в глазах.

Джин Уайлдер и Джонни Депп в образе Вонки Фото: Соцсети

"Вонка" выйдет в кинотеатрах 15 декабря 2023 года.

Ранее Фокус писал, что Тимоти Шаламе разбил камеру оператора во время съемок рекламы.