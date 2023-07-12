Племянницы принцессы Дианы отметили свой день рождения роскошным отдыхом (фото)

Леди Амелия и Элиза Спенсер отметили свой 31-й день рождения в компании своих возлюбленных.

Племянницам покойной принцессы Дианы, которым 10 июля исполнился 31 год, не чужд блеск и гламур светской жизни. И их день рождения не стал исключением: они проснулись в потрясающем 5-звездочном отеле Hôtel Cap-Estel, расположенном на юге Франции всего в 10 минутах езды от Монако. Об этом пишет Daily Mail.

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Вместе с близнецами на роскошном курорте отдыхали муж леди Амелии Грег Маллетт, а также избранник леди Элизы Ченнинг Миллерд. Мужчины поспешили поделиться поздравлениями с днем рождения в своих социальных сетях.

Грег отметил Амелию и написал: "Возможность любить тебя (и быть любимым в ответ) — это самый большой подарок, о котором я когда-либо мог попросить. Навсегда! В этой и следующей жизни".

Грег Маллетт и Амелия Спенсер Фото: Instagram @ameliaspencer15

Он также опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с их свадьбы и написал: "В твой первый день рождения в качестве жены я хочу процитировать часть того, что я сказал в день нашей свадьбы. Я обещаю держать тебя в лучах света и поощрять твои амбиции. Я обещаю любить тебя до луны и звезд и обратно, но позволять этой любви расти и трансформироваться по мере того, как каждая клеточка моего тела (и сердца) будет делать то же самое".

Грег Маллетт и Амелия Спенсер

В завершение он поделился снимком с Элизой, на котором написал: "Моя сестра на протяжении 14 лет. Я люблю тебя всем сердцем. С днем рождения!".

Тем временем Ченнинг опубликовал не менее романтичный снимок с Элизой, написав: "С днем рождения любовь всей моей жизни, моя скала и мой мир. Спасибо, что превращаешь каждую секунду каждого дня в самое большое приключение".

Ченнинг Миллерд и Элиза Спенсер

Далее он разместил фотографию Элизы и Амелии вместе, написав: "С днем рождения мои самые лучшие. Я не могу любить вас обеих больше".

Тем временем леди Амелия на своей странице в Instagram рассказала о том, как прошло их утро. Она опубликовала фотографию, на которой она и Грег окунаются в море, очевидно, наслаждаясь ранним утренним сеансом катания на паддл-борде.

Девушка написала, что это было "утро дня рождения мечты".

Грег Маллетт и Амелия Спенсер Фото: Instagram @ameliaspencer15

Роскошные апартаменты компании описаны в Интернете как "бутик-отель в собственном закрытом поместье, расположенном среди пышной зелени и красивых деревьев".

Далее на сайте говорится следующее: "Cap Estel — это уединенное место, тихий оазис, где можно скрыться от толпы и насладиться полным покоем и уединением. Неудивительно, что уже более 50 лет сюда приезжают мировые знаменитости, чтобы отдохнуть и насладиться тишиной и непринужденной элегантностью".

Амелия и Элиза, переехавшие из Кейптауна в Лондон в 2021 году, являются дочерьми брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера и его первой жены Виктории Эйткен. Леди Элиза и леди Амелия выросли в Констанции (Южная Африка) и в родовом поместье Алтхорп.

Ранее Фокус писал, что племянницы принцессы Дианы в эффектных нарядах посетили выступление Бейонсе.