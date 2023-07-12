Дженнифер Лопес в трендовом кремовом ансамбле отправилась на прогулку (фото)

Знаменитость и ее 15-летнюю дочь заметили в Лос-Анджелесе.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес сходила с 15-летней дочерью Эммой на ланч. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная семья посетила кафе Mauro в Лос-Анджелесе. Жена Бена Аффлека выбрала для прогулки стильный кремовый оверсайз комплект и шляпу с широкими полями в тон.

Артистка дополнила свой образ парой блестящих ботинок и розовыми очками. Она также носила несколько золотых аксессуаров, включая массивные подвески и серьги-кольца.

Тем временем 15-летняя Эмма продемонстрировала трендовую футболку Hannibal со светлыми джинсами и черными кроссовками.

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Джей Ло воспитывает Эмму и ее близнеца Макса от своего бывшего мужа Марка Энтони, с которым она была жената с 2004 по 2014 год.

Дженнифер Лопес с дочерью Эммой

Сейчас певица замужем за Беном Аффлеком, с которым уже встречалась в начале 2000-х, однако в последний момент они передумали жениться. Через практически 20 лет перерыва в отношениях звезды снова сошлись и сыграли свадьбу летом 2022 года.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: On The JLo

Напомним, Дженнифер Лопес раскритиковали из-за бизнеса, связанного с алкоголем.

Также Фокус писал о том, как 53-летняя Джей Ло выглядит без макияжа.