53-летняя Дженнифер Лопес показала себя без макияжа (видео)

Знаменитость дала советы по летнему уходу за лицом.

Related video

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала себя без макияжа. Роликом бизнес-леди поделилась в Instagram с почти 250 млн подписчиков.

Жена Бена Аффлека поделилась секретами летнего ухода за кожей лица, используя два из своих косметических средств JLo Beauty для быстрого бронзового эффекта.

"Я создаю блеск @JLoBeauty без макияжа для Хэмптона🤩✨", — подписала видео 53-летняя певица, одетая в укороченную черную водолазку в своей ванной комнате, когда она говорит на камеру.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

"Я опаздываю, я только что вышла из душа", — говорит Лопес, которая посетила звездную "белую" вечеринку Майкла Рубина в Хэмптоне в понедельник, 3 июля 2023 года. Актриса "Выходи за меня" продолжает говорить, что она "хотела показать, как можно получить мгновенное сияние [и] выглядеть так, будто вы только что пришли с пляжа", когда она продолжает применять свой солнцезащитный крем JLo Beauty That Big Screen.

Дженнифер Лопес

После нанесения крема на лицо Лопес применяет средство для усиления цвета лица That Star Filter ($39) — которое доступно в оттенках розового шампанского, розового золота и насыщенной бронзы — перед тем, как втереть его, чтобы придать себе "мгновенное бронзовое сияние".

Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

Напомним, Дженнифер Лопес раскритиковали из-за видео об употреблении алкоголя.

Также Фокус писал о самом актуальном купальнике лета 2023, который продемонстрировала Джей Ло.