Дженнифер Лопес показала самый актуальный купальник лета 2023

Актриса любит демонстрировать фигуру в купальниках.

Related video

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес любит лето, потому что это лучшее время, чтобы показать результаты работы в спортзале, где она проводит много часов за тренировками. Артистка обожает фотографироваться в купальниках и имеет их огромное количество. Так, совсем недавно она поделилась фотографиями, где запечатлена в роскошном коралловом сдельном купальном костюме, который понравится всем без исключения модницам.

Купальник с глубоким вырезом на спине и квадратными вырезами на глубоком V-образном декольте подчеркивал фигуру звезды. Что касается ее аксессуаров, то она выбрала максимализм, надев смелое ожерелье с подвеской в форме своего имени из золота, массивные золотые серьги-кольца и пару огромных солнцезащитных очков Fendi янтарного оттенка. Волосы она собрала в тугой высокий пучок и подкрасила губы помадой глянцево-розового оттенка.

В таком виде Джей Ло вместе с семьей отметила День независимости США, загорая и отдыхая у бассейна.

"Надеюсь, у всех были отличные праздничные выходные, наполненные любовью, семьей, друзьями и весельем 🤍☀️🎆", — говорится в подписи.

Также она опубликовала кадры из шумной вечеринке миллиардера Майкла Рубина 4 июля в Бриджхэмптоне, штат Нью-Йорк. Там она была вместе с мужем Беном Аффлеком. Следуя полностью белому дресс-коду, пара выбрала однотонные наряды цвета слоновой кости. Лопес блистала в белом макси-платье с пышной плиссированной юбкой, большим вырезом на груди и большим бантом, украшающим бюст. Ее муж выглядел стильно в белом блейзере, футболке и брюках.

Ранее Фокус писал, что Лопес отправилась за покупками в ультракоротком комбинезоне с цветочным принтом.