Дженніфер Лопес показала найактуальніший купальник літа 2023

Актриса любить демонструвати фігуру в купальниках.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес полюбляє літо, бо це найкращий час, щоб показати результати роботи в спортзалі, де вона проводить багато годин за тренуваннями. Артистка обожнює фотографуватися в купальниках і має їх величезну кількість. Так, зовсім нещодавно вона поділилася світлинами, де зображена в розкішному кораловому суцільному купальному костюмі, який сподобається всім без винятку модницям.

Купальник з глибоким вирізом на спині і квадратними вирізами на глибокому V-подібному декольте підкреслював фігуру зірки. Що стосується її аксесуарів, то вона вибрала максималізм, надівши сміливе намисто з підвіскою у формі свого імені із золота, масивні золоті сережки-кільця і пару величезних сонцезахисних окулярів Fendi бурштинового відтінку. Волосся вона зібрала в тугий високий пучок і підфарбувала губи помадою глянцево-рожевого відтінку.

У такому вигляді Джей Ло разом із сім'єю відзначила День незалежності США, засмагаючи і відпочиваючи біля басейну.

"Сподіваюся, у всіх були чудові святкові вихідні, сповнені коханням, сім'єю, друзями та веселощами 🤍☀️🎆", — ідеться в підписі.

Також вона опублікувала кадри з гучної вечірки мільярдера Майкла Рубіна 4 липня в Бріджгемптоні, штат Нью-Йорк. Там вона була разом із чоловіком Беном Аффлеком. Дотримуючись повністю білого дрес-коду, пара вибрала однотонне вбрання кольору слонової кістки. Лопес сяяла в білій максі-сукні з пишною плісированою спідницею, чималим вирізом на грудях і великим бантом, що прикрашає бюст. Її чоловік мав стильний вигляд у білому блейзері, футболці та штанах.

Раніше Фокус писав, що Лопес вирушила за покупками в ультракороткому комбінезоні з квітковим принтом.