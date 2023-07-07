53-річна Дженніфер Лопес показала себе без макіяжу (відео)
Знаменитість дала поради щодо літнього догляду за обличчям.
53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес показала себе без макіяжу. Роликом бізнеследі поділилася в Instagram з майже 250 млн підписників.
Дружина Бена Аффлека поділилася секретами літнього догляду за шкірою обличчя, використовуючи два зі своїх косметичних засобів JLo Beauty для швидкого бронзового ефекту.
"Я створюю блиск @JLoBeauty без макіяжу для Гемптона🤩✨", — підписала відео 53-річна співачка, одягнена в укорочену чорну водолазку у своїй ванній кімнаті, коли вона говорить на камеру.
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"Я запізнююся, я щойно вийшла з душу", — каже Лопес, яка відвідала зіркову "білу" вечірку Майкла Рубіна в Гемптоні в понеділок, 3 липня 2023. Акторка "Виходь за мене" продовжує говорити, що вона "хотіла показати, як можна отримати миттєве сяйво [і] виглядати так, ніби ви щойно прийшли з пляжу", коли вона продовжує застосовувати свій сонцезахисний крем JLo Beauty That Big Screen.
Після нанесення крему на обличчя Лопес застосовує засіб для підсилення кольору обличчя That Star Filter ($39) — який доступний у відтінках рожевого шампанського, рожевого золота та насиченої бронзи — перед тим, як втерти його, щоб надати собі "миттєвого бронзового сяйва".
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