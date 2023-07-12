Экс-жене Кевина Костнера присудили алименты вдвое меньше, чем она хотела получить

В начале бракоразводного процесса Кристин Баумгартнер требовала 248 000 долларов в месяц на содержание детей.

Бывшей жене Кевина Костнера Кристин Баумгартнер суд присудил алименты в размере 129 000 долларов в месяц — всего лишь половину той суммы, которую она требовала изначально. Об этом стало известно из судебных документов, полученных Fox News.

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68-летний американский актер должен будет ежемесячно выплачивать шестизначную сумму алиментов 49-летней экс-супруге Кристин Баумгартнер. Это означает, что суд принял решение присудить сумму выплат вдвое меньше той, которую изначально запросила Кристин.

Однако решение является предварительным и будет пересмотрено на одном из последующих слушаний. Также Баумгартнер было предписано освободить особняк Костнера до 31 июля.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

Дизайнер сумок, которая воспитывает с Костнером троих детей, ранее утверждала, что 248 000 долларов в месяц, которые она требует, "меньше суммы, необходимой для того, чтобы поддерживать детей в привычном образе жизни".

Кроме того, согласно условиям брачного контракта, который они подписали в 2004 году, Баумгартнер должна покинуть их общий особняк в течение 30 дней после того, как одна из сторон подаст на развод. Однако она не уложилась в срок и неделю назад Костнер дал бывшей две недели, чтобы переехать.

Напомним, Кристин Баумгартнер подала на развод после 18 лет брака и 24 лет отношений, сославшись на "непримиримые разногласия". Инсайдеры рассказывали, что Кристин устала от постоянного отсутствия Кевина Костнера, который снимается в хитовом сериале "Йеллоустоун". Он обещал чаще бывать дома, но, в итоге, начал еще один проект. Костнер был, как сообщается, "ошеломлен", узнав, что жена хочет с ним развестись, поскольку он любит и Кристин и троих детей — 16-летний Кайден, 14-летний Хейс и 13-летняя Грейс.