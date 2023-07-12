Рита Ора показала идеальную фигуру в стильном наряде от Готье (фото)

Певица сделала фото во время своего европейского концертного тура, выбрав классическую модель от Jean Paul Gaultier с продольными полосками.

32-летняя певица Рита Ора продемонстрировала потрясающую фигуру в наиболее подходящем для этого наряде: костюме с продольными полосками от Jean Paul Gaultier. Фото она опубликовала в своем Instagram.

Снимки были сделаны в Берлине, где сейчас Рита Ора находится в рамках своего концертного тура.

И для демонстрации своей фигуры она выбрала лучший из дизайнерских нарядов – полосатый костюм от Jean Paul Gaultier. Он состоит из короткого топа с длинными рукавами и длинной юбки с низкой посадкой. Стоимость костюма – около 700 долларов. А его фишка в полосках, создающих оптическую иллюзию.

Рита Ора в наряде от Готье Фото: Instagram ritaora Рита Ора в наряде от Готье Фото: Instagram ritaora

Хоть этот наряд и из новой коллекции, но самом деле это римейк наряда из весенней коллекции Готье 1996 года под названием Cyberbaba.

Новое рождение наряд пережил, когда винтажное платье одела Ким Кардашьян, чтобы получить свою награду People’s Choice Awards.

Рита Ора в наряде от Готье

Готье немедленно обновил модель, добавив в нее оборок и блесток и показав в коллекции 2019 года, а после еще не раз обращался к популярному фасону.

Культовый наряд Готье

Сейчас Рита Ора усердно работала над продвижением своей новой музыки и своего последнего трека Don't Think Twice.

В новой песне она признается, что "никогда не чувствовала себя более живой", чем когда ее муж, оскароносный режиссер Тайка Вайтити "впервые увидел ее обнаженной".

Это третий сингл с ее нового альбома You and I, в котором рассказывается о любовном пути Риты и ее избранника.

Недавно Рита рассказала в интервью, что новый альбом отражает то, насколько она повзрослела за последние несколько лет.

"За последние несколько лет я просто выросла. Моя жизнь развивалась. Я начала вести дневник, и эти записи превратились в песни. Это магия. Погружение в написание песен для этого альбома открыло мне глаза", — рассказала певица.

Напомним, ранее британская поп-звезда и оскароносный режиссер подтвердили, что сыграли тайную свадьбу. Не исключено, что они повторят свадебные клятвы и устроят шикарную вечеринку для друзей и родственников.

Рита Ора и Тайка Вайтити дали интервью для нового номера австралийского Vogue. И продемонстрировали свою любовь в чувственной фотосессии.