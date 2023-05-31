Рита Ора и Тайка Вайтити продемонстрировали свои чувства на обложке Vogue

Звездная пара дала интервью, рассказывая про секреты своих отношений и недавнего тайного брака.

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Рита Ора и ее муж Тайка Вайтити подтвердили, что официально поженились в январе в интервью для нового номера австралийского Vogue. И продемонстрировали свою любовь в чувственной парной фотосессии.

32-летняя британская поп-звезда и 47-летний оскароносный режиссер подтвердили, что сыграли свадьбу. А страна для съемки была выбрана неслучайно, ведь они познакомились и влюбились в друг друга именно в Сиднее.

Рита Ора и Тайка Вайтити на обложке австралийского Vogue

Позируя для Vogue, Тайка Вайтити пошутил, что у Риты получается это куда лучше, чем у него.

"Рита отлично знает свои ракурсы. У нее гораздо больше поз, чем у меня. У меня около четырех поз и трех выражений лица", — сказал режиссер.

Рита Ора и Тайка Вайтити для австралийского Vogue

32-летняя британская певица, родившаяся в Косово, и 47-летний сценарист и режиссер из новой Зеландии, дружили много лет после того, как Роберт Паттинсон представил их на барбекю, которое Вайтити устраивал в Лос-Анджелесе.

Но это был вопрос правильного места (Сидней), правильного времени (2021 год), когда они наконец собрались вместе. Здесь Ора снимала свой первый сезон в качестве судьи в "Голосе"; Вайтити был в городе, руководя съемками фильма "Тор: Любовь и гром" на Fox Studios.

Теперь они работают вместе и говорят, что в этом и заключается секрет их отношений. А Рита рассказала, что ее муж был "самым большим источником вдохновения" для ее нового альбома You & I.

"Я делал много вещей с другими людьми, с которыми у меня никогда не было отношений и энергии на самом деле не было. Так что делать что-то с моей лучшей подругой для нас просто более расслабляюще. Нам легче друг с другом, и мы можем шутить, а затем мы можем стать серьезными, когда это необходимо", — признался Тайка.

Рита Ора и Тайка Вайтити для австралийского Vogue

А Рита Ора рассказала, что с возлюбленным она чувствует себя легко и комфортно. Хоть он и шутит удачней, чем она.

"Я думала, что я забавная, я был шутницей в моей команде. И теперь мы вместе, мне приходится постоянно напоминать людям, что я тоже очень забавный человек, потому что теперь нас двое", — улыбаясь, рассказывает Рита.

Пара признается, что после брака в их отношениях мало что изменилось, ведь они были хорошими друзьями более трех лет.

"Мы эталон, когда дело доходит до сотрудничества, настолько мы хороши. Не было никаких проблем, мы почти знали, что собирались сказать друг другу. Я знал другие пары, которые работали вместе и ненавидели это. Но нам было легко и весело", — рассказывает Тайка, который стал режиссером нескольких последних клипов Риты Оры. Она говорит, что написала их, вдохновляясь записями в своем дневнике. И они отражают ее чувства к любимому.

Тайка Вайтити шутит, что он всегда знал, что когда-нибудь ему посвятят песню.

"Я Лев. Все в мире вращается вокруг меня. По сути, я иду по жизни, думая, что живу в "Шоу Трумана", и все организовано для моего развлечения. Так что в каком-то смысле вполне логично, что в конце концов кто-то напишет обо мне песню. Нет, я действительно был удостоен чести. Это было очень трогательно", — говорит режиссер.

Рита Ора и Тайка Вайтити для австралийского Vogue

После тайной свадьбы звездная пара все также занята, так что роскошная церемония, на которой будут их друзья и близкие, пока не запланирована. Но Тайка и Рита говорят, что, не смотря на плотный график, они всегда находят время друг для друга.

"Речь идет о том, чтобы пожертвовать некоторыми вещами и найти время друг для друга, особенно когда в отношениях есть два занятых человека. И просто примириться и уважать ремесло и пространство друг друга. Если вы действительно заботитесь о ком-то, вы поймете это", — говорит Рита. А ее возлюбленный отмечает, что проводить время вместе – это не значит делать что-то сообща. Иногда достаточно просто посидеть рядом.

Напомним, на недавнем Met Gala Тайка Вайтити и Рита Ора появились вместе. И певица выглядела потрясающе в черном полупрозрачном платье.