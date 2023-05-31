Ріта Ора та Тайка Вайтіті продемонстрували свої почуття на обкладинці Vogue

Зіркова пара дала інтерв'ю, розповідаючи про секрети своїх стосунків та недавнього таємного шлюбу.

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Ріта Ора та її чоловік Тайка Вайтиті підтвердили, що офіційно одружилися в січні в інтерв'ю для нового номера австралійського Vogue. І продемонстрували своє кохання у чуттєвій парній фотосесії.

32-річна британська поп-зірка та 47-річний оскароносний режисер підтвердили, що зіграли весілля. А країну для зйомки вибрали невипадково, адже вони познайомилися і закохалися в одне одного саме в Сіднеї.

Ріта Ора та Тайка Вайтіті на обкладинці австралійського Vogue

Позуючи для Vogue, Тайка Вайтіті пожартував, що у Ріти виходить це набагато краще, ніж у нього.

"Ріта чудово знає свої ракурси. У неї набагато більше поз, ніж у мене. У мене близько чотирьох поз та трьох виразів обличчя", — сказав режисер.

Ріта Ора та Тайка Вайтіті для австралійського Vogue

32-річна британська співачка, яка народилася в Косово, і 47-річний сценарист і режисер із нової Зеландії, дружили багато років після того, як Роберт Паттінсон представив їх на барбекю, яке Вайтіті влаштовував у Лос-Анджелесі.

Але це було питання правильного місця (Сідней), правильного часу (2021), коли вони нарешті зібралися разом. Тут Ора знімала свій перший сезон як суддя в "Голосі"; Вайтіті був у місті, керуючи зйомками фільму "Тор: Кохання та грім" на Fox Studios.

Тепер вони працюють разом і кажуть, що в цьому і полягає секрет їхніх стосунків. А Ріта розповіла, що її чоловік був найбільшим джерелом натхнення для її нового альбому You & I.

"Я робив багато речей з іншими людьми, з якими у мене ніколи не було стосунків і енергії насправді не було. Так що робити щось з моєю найкращою подругою для нас просто більш розслаблюючим. Нам легше один з одним, і ми можемо жартувати, а потім ми можемо стати серйозними, коли це необхідно", — зізнався Тайка.

Ріта Ора та Тайка Вайтіті для австралійського Vogue

А Ріта Ора розповіла, що з коханим вона почувається легко та комфортно. Хоч він і жартує щасливіше, ніж вона.

"Я думала, що я кумедна, я був жартівницею в моїй команді. І тепер ми разом, мені доводиться постійно нагадувати людям, що я теж дуже кумедна людина, бо тепер нас двоє", — посміхаючись, розповідає Ріта.

Пара зізнається, що після шлюбу в їхніх стосунках мало що змінилося, адже вони були добрими друзями понад три роки.

"Ми еталон, коли справа доходить до співпраці, настільки ми хороші. Не було жодних проблем, ми майже знали, що збиралися сказати один одному. Я знав інші пари, які працювали разом і ненавиділи це. Але нам було легко та весело", — розповідає Тайка, який став режисером кількох останніх кліпів Ріти Ори. Вона каже, що написала їх, надихаючись записами у своєму щоденнику. І вони відбивають її почуття до коханого.

Тайка Вайтіті жартує, що він завжди знав, що колись йому присвятять пісню.

"Я Лев. Все у світі обертається навколо мене. По суті, я йду по життю, думаючи, що живу в "Шоу Трумана", і все організовано для моєї розваги. Так що в якомусь сенсі цілком логічно, що зрештою хтось напише про мене пісню. Ні, я справді був ушанований честю. Це було дуже зворушливо", — каже режисер.

Ріта Ора та Тайка Вайтіті для австралійського Vogue

Після таємного весілля зіркова пара все також зайнята, тож розкішна церемонія, на якій будуть їхні друзі та близькі, поки що не запланована. Але Тайка та Рита кажуть, що, попри щільний графік, вони завжди знаходять час один для одного.

"Йдеться про те, щоб пожертвувати деякими речами і знайти час один для одного, особливо коли у відносинах є дві зайняті людини. І просто примиритися і поважати ремесло і простір один одного. Якщо ви дійсно дбаєте про когось, ви зрозумієте це", — каже Ріта. А її коханий зазначає, що проводити час разом – це не означає робити щось спільно. Іноді досить просто посидіти поряд.

Нагадаємо, на недавньому Met Gala Тайка Вайтіті та Ріта Ора з'явилися разом. І співачка виглядала приголомшливо у чорній напівпрозорій сукні.