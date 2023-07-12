Черная змея вместо имени: Меган Фокс сделала новое тату в пикантном месте (фото)

Актриса решила избавиться от надписи, которая напоминает ей о бывшем муже.

Американская актриса и модель Меган Фокс перебила на своем теле татуировку, которая была посвящена ее бывшему мужу Брайану Остину Грину. Рисунок на правой стороне внизу живота, изображавший имя Брайана, теперь превратился в черную змею, которая обвивает хвостом цветы. Соответствующей фотографией поделилась в сторис владелица тату-салона SYZYGY Precision Tattooing Джесси на своей странице в Instagram.

"Спасибо за доверие, @meganfox. Смогла полностью скрыть старую татуировку под новой змеей и цветами, которые она хотела… Очень благодарна за все возможности, которые занятие татуировками дало мне, и за всех крутых людей, которых я встретила на своем пути", – говорится в подписи к публикации.

Вместо имени бывшего мужа на теле Меган Фокс появилась черная змея Фото: syzygytattooing/instagram

За актером Брайаном Остином Грином Меган Фокс была замужем девять лет и развелась с ним 8 февраля 2022 года. У бывших супругов – трое общих детей. 13 месяцев назад у него родился сын Зейн Уокер, матерью которого является судья австралийских "Танцев со звездами" Шарна Берджесс.

Кроме змеи с цветами, Меган показала еще несколько тату на пальцах, которые ей сделал мастер из Лос-Анджелеса Сидни Смит. На левой руке Фокс теперь крошечные звезды, кресты, луна, точки, ожерелье и число 11, а на правой – маленькие точки, звезды, четки с распятием, глазное яблоко, форма галстука-бабочки и снова число 11.

Фото: Instagram

Кроме тату, актриса похвасталась "металлическим" маникюром от основательницы Nails of LA Бриттени Бойс.

Сейчас Фокс в отношениях с музыкантом Machine Gun Kelly. Правда, с недавних пор пара, которая успела обручиться, оказалась на грани разрыва. Последний раз держащимися за руки их видели 31 мая, когда они вышли из лондонского отеля.

Ранее Фокус писал, что жених Меган Фокс тоже обзавелся новой татуировкой, которую ему нанесла его дочь-подросток Кэйси.