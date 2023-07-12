Минус 10 лет. Как "золотые нити" помогут вернуть молодость — косметолог

Хотите сбросить 10 лет, подтянуть овал лица и избавиться от морщин без хирургического вмешательства? Это реально! Врач-косметолог Ольга Белая рассказала Фокусу о процедуре тредлифтинга, которая помогает вернуть молодость и красоту.

Тредлифтинг — это современная инъекционная процедура, которая заключается во вживлении под кожу специальных мезонитей, которые формируют прочный каркас, предотвращают нависание кожи и обеспечивают ее качество. О тонкостях этой процедуры рассказала врач, косметолог салона красоты Santa Monica Ольга Белая.

Существуют нити, которые не рассасываются: золото, платина, пропилен и те, которые рассасываются: поликапролактон, полимолочная кислота, полидиоксанон.

Фото: Freepik

"Так называемые "золотые нити" представляют собой нити, которые содержат в составе полидиоксанон с инертным покрытием наночастиц чистого золота 99,99%. Они обеспечивают осветляющий, отбеливающий и лифтинговый эффект" — говорит косметолог Ольга Белая.

Тредлифтинг — это малотравматичная омолаживающая методика, которая не требует госпитализации и долгой реабилитации. Однако после короткой процедуры вы получаете вау-эффект — омоложение лица и запуск естественного процесса регенерации клеток.

Что дает тредлифтинг?

Фото: Freepik

Показанием к процедуре является нарушение контуров лица, брыли, возрастное опущение мягких тканей и выраженные морщины.

Мезонити дают видимый эффект омоложения лица на клеточном уровне, который держится в течение 2-5 лет. Подтягивается лицо, выравнивается контур и разглаживаются морщины.

Золотые нити улучшают ревитализацию кожи, уменьшают темные круги, вокруг глаз, устраняют пигментацию. Золото задерживает время биодеградации (рассасывания) в 2 раза лучше, чем другие материалы в составе. Также они способствуют лучшей продукции коллагена, чем мононити.

Главная цель процедуры заключается в том, чтобы улучшить пластичность, эластичность и упругость кожи. Это достигается с помощью биостимуляции, которую вызывают нити. Существуют различные виды и типы нитей, их подбирает специалист в зависимости от возраста и состояния лица.

Процедура тредлифтинга имеет ряд преимуществ, во-первых, отсутствие осложнений, во-вторых, мгновенный результат и, в-третьих, небольшая травматизация и быстрое восстановление.

Противопоказания к процедуре

Фото: freepik

Для нитевой имплантологии важны такие понятия, как безопасность, эффективность, долговременный эффект. Они должны соответствовать мировым стандартам качества.

К противопоказаниям тредлифтинга относятся:

беременность и период кормления грудью;

онкопатологии;

аутоиммунные заболевания;

сахарный диабет;

плохая свертываемость крови;

острые формы хронических болезней;

инфекционные заболевания;

непереносимость имплантируемых материалов;

сильный избыток кожной ткани;

тромбоз и некоторые другие патологии крови;

герпетические высыпания (в любом участке кожи в течение месяца);

психоневрологические расстройства;

нереалистичные ожидания от процедуры;

недавно перенесенная процедура шлифовки в зоне введения мезонитей;

прием системных ретиноидов в течение предыдущих 6 месяцев.

В каком возрасте делать

Косметолог Ольга Белая говорит, что можно выполнять эту процедуру начинать с 30 лет при первых проявлениях опущения тканей, для профилактики, и для устранения возрастных изменений — для старших пациентов.

Восстановление после процедуры

После процедуры нужно придерживаться определенных рекомендаций для реабилитации. Во-первых, первые 7 дней нужно минимально использовать активную мимику, до 5 дней не рекомендуется заниматься спортом, а также желательно избегать резкого перепада температур.

Кроме того, первые дни нельзя пользоваться декоративной косметикой, а также в течение нескольких недель нельзя делать массаж лица.

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Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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