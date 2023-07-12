Джулия Фокс в макияже доминатрикс появилась на страницах Vogue

Модель и актриса объяснила, почему ненавидит термин "красота".

33-летняя итальянская модель и актриса Джулия Фокс появилась на страницах Vogue, где не только предстала с нереальным макияжем, но и побеседовала с журналистами, рассказав о том, что для нее значат красота, эпатаж, секретах по уходу за собой.

Сегодня Джулия – модная икона, каждый выход которой не остается без внимания. Ее смелые и зачастую провокационные наряды уже стали притчей во языцех. То же касается и ее макияжа. Недавно она стала лицом коллекции Industrial 2.0 Исамайи Френч, представ перед камерой фотографа Эйдана Замири в макияже в стиле БДСМ, созданном продуктами из новой линейки.

По словам Фокс, она ненавидит понятие "красота".

"Я нахожу это угнетающим. Хотелось бы, чтобы мы убрали это слово из косметики. Потому что для меня, когда я пользуюсь косметикой и делаю свои обычные процедуры по уходу за кожей или что бы то ни было, я не стремлюсь выглядеть красиво. Это больше связано с заботой о себе. Версия меня, которая хотела выглядеть сексуально для парней, просто больше не существует. Раньше привлекательность была валютой, которую я могла использовать, чтобы выйти из ситуации, но я сильно изменилась после того, как стала мамой. Я начала видеть тонкие способы угнетения женщин. Вот почему я не разделяю патриархальное представление о том, что женщины должны стараться выглядеть красиво. Посмотрите, как это влияет на женщин и молодых девушек с самого раннего возраста: мы видим, на что готовы пойти женщины, рискуя своей жизнью, даже умирая, чтобы быть красивыми. Так что для меня макияж — это попытка выразить себя и проявить творческий подход — это еще одна форма искусства", – отметила звезда.

Джулия Фокс вспомнила, как в прошлом была доминатрикс Фото: @isamayabeauty

Джулия призналась, что в 10-летнем возрасте часто ходила в аптеку, где вместе с лекарствами продавалась и косметика. Она была в восторге от выбора и хотела покупать ее для себя, чтобы казаться старше.

Сегодня ей нравятся такие продукты как Isamaya Liplacq и Isamaya Skinlacq:

"Я беру с собой Skinlacq на съемку, потому что это святой Грааль. Я также люблю свои палетки Pat McGrath. Я одержим. У меня есть все до единой, и они такие забавные, есть такой широкий диапазон для самовыражения".

Что касается ее публичных выходов и выборов одежды для прогулок, то главное, уверяет Фокс, – не следовать тенденциям.

"Не пытайтесь выглядеть как все. Не делайте что-то только потому, что все это делают. Лучшее, что вы можете сделать, это просто оставаться верным тому, кто вы есть, и не позволять себя загонять в рамки. Когда все идут направо, мне нравится идти налево и делать то, что другие люди не делают. Я хочу показать людям, что существует не одна реальность, и что мы не должны все выглядеть одинаково. Многие люди сегодня в социальных сетях выглядят как клоны друг друга. И это нормально, но я просто хочу показать девушкам, что они могут сиять в своей истинной личности и быть уродами. Как бы глупо это ни было, лучшее, что вы можете сделать в жизни, — это быть собой. Даже если большинство людей не согласны с вами, вы найдете небольшую группу, которая с вами согласится, и эти люди обогатят вашу жизнь, и вы сможете установить с ними подлинные связи, основанные на взаимопонимании. Если вы все время маскируетесь, как вы собираетесь привлекать в свою жизнь подлинные, настоящие связи?", – заявила актриса.

Фото: @isamayabeauty

Сохранять хорошую форму Джулии помогают физическая активность, творчество и массаж:

"Я много хожу. Я люблю ходить пешком и люблю кататься на велосипеде — я езжу на велосипеде повсюду". Я много пишу. Стараюсь делать массаж раз в месяц".

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс снялась в новой рекламной кампании линии макияжа "Industrial 2.0" от бренда Isamaya, вдохновленной БДСМ.