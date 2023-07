Забудьте о стройной фигуре: 7 привычек, которые лишают вас шансов похудеть

Когда вы хотите похудеть, то концентрируетесь на том, что нужно делать, чтобы скорее приблизить желаемый результат. Однако важно знать, чего нельзя делать, ведь некоторые привычки могут свести на нет все ваши усилия.

Иногда вы можете даже не подозревать, что некоторые привычки сбивают вас с пути, так как сильно влияют на ваш вес и здоровье. Марисса Уэст, специалистом по питанию и Лиза Янг, доктор философии и диетолог рассекретили привычки, которые мешают вам похудеть. Об этом пишет Eat This, Not That.

Понятно, что организм у всех разный и уникальный. То, что работает для одного человека, может быть не лучшим методом для кого-то другого. Но есть некоторые привычки, которых следует избегать любой ценой, если цель состоит в том, чтобы избавиться от лишнего жира и уменьшить цифры на весах.

Частая смена тренировок

Фото: pexels.com

Когда вы на 100% посвящаете себя похудению и усердно работаете, может быть очень обидно не увидеть физических результатов через несколько недель. Это может быть связано с тем, что вы "прыгаете" по разным тренировкам.

"Перескакивание с тренировки на тренировку в теории звучит великолепно, но в конечном итоге это может привести к разрушению последовательного похудения", — объясняет Уэст. "Хорошее эмпирическое правило — любую программу тренировок пробовать в течение месяца, чтобы увидеть, есть ли изменения и прогресс".

Употребление слишком большого количества здоровой еды

Фото: Pixabay

Слишком много чего-либо никогда не бывает хорошо, и здоровая пища не является исключением из этого правила! Некоторые здоровые продукты содержат большое количество калорий, поэтому важно контролировать порции.

"Хотя миндаль и авокадо являются полезными суперпродуктами, они по-прежнему очень калорийны, поэтому можно переборщить с ежедневными калориями, если вы не придерживаетесь правильного размера порции здоровых перекусов, особенно тех, которые продаются в пакетиках", — Уэст.

Янг соглашается с тем, что "жиры остаются жирами", и отмечает, что потребление слишком большого количества полезных жиров является нездоровой привычкой. "Включение здоровых жиров в ваш рацион не только важно, но и является хорошим способом получить макроэлементы… Однако потребление слишком большого количества полезных жиров может привести к увеличению веса, потому что жир содержит больше калорий на грамм, чем белок или углеводы", — сказала она.

Недостаточно сна

Фото: pexels.com

Не стоит экономить на качественном сне, потому что регулярное чувство усталости напрямую связано с увеличением веса. "Исследования показали, что слишком короткий сон увеличивает тягу к высококалорийной и богатой углеводами пище", — говорит Уэст. "Сон дает вашему телу достаточно времени для восстановления, сохранения энергии и восстановления мышц во время тренировок".

Это очень разумная привычка каждое утро оценивать, насколько отдохнувшим вы на самом деле себя чувствуете, и при необходимости вносить необходимые коррективы в свой распорядок дня.

Употребление алкоголя

Фото: Getty Images

Конечно, потягивать вино во время просмотра реалити-шоу — это весело, но имейте в виду, что алкоголь мешает похудению. "Употребление алкоголя влияет на синтез мышечного белка (MPS), что снижает возможность набора мышечной массы, нарушает сон и вызывает обезвоживание, что способствует увеличению веса, нарушается процесс преобразования жира в энергию, и этот жир, скорее всего, будет храниться в наших клетках", — говорит Уэст.

Конечно, это не означает, что вы должны отказаться от алкоголя полностью, главное употреблять его в умеренных количествах. Кроме того, после каждого глотка алкогольного напитка старайтесь сразу же выпивать полный стакан воды. Это поможет вывести токсины и увлажнить ваше тело.

Сильный дефицит калорий

Фото: Getty Images

Чтобы похудеть, рекомендуется соблюдать ежедневный дефицит в около 500 калорий. Однако, когда вы видите, что делаете успехи, эта цифра дефицита калорий "может стать навязчивой", говорит Уэст. Не будьте слишком строги с подсчетом калорий. Если вы это сделаете, то не дадите своему телу энергии, необходимой для нормального функционирования. Это может даже активировать "режим голодания", когда жир накапливается, а не сжигается.

"Вместо того, чтобы продолжать ограничивать больше калорий, просто добавьте эти 500 калорий обратно в свой рацион, но приложите усилия, чтобы это были питательны продукты, которые будут использоваться в качестве энергии, а не откладываться в виде жира", — предлагает Уэст.

Недостаток воды

Фото: Freepik

Янг объясняет, что отсутствие достаточного количества жидкости в организме может привести к набору веса по нескольким причинам. "Во-первых, вода может помочь вам почувствовать себя сытым, уменьшая чувство голода", — добавляет она. Исследования показали, что значительное потребление воды способствует снижению массы тела, жировых отложений и индекса массы тела. Когда организму не хватает воды и он обезвожен, почки задерживают жидкость, именно вода помогает отфильтровывать токсины и другие отходы. Обезвоживание и задержка жидкости могут разрушить ваши шансы на похудение".

Еда вне дома

Фото: pexels.com

И последнее, но не менее важное в этом списке худших привычек, которые разрушают ваши усилия по снижению веса. Ужинать вне дома или заказывать слишком много еды. Это распространенная привычка, которой многие из нас грешат, когда манипулируют плотным графиком, планируют множество планов с друзьями или чувствуют себя слишком уставшими.

"Когда вы часто обедаете вне дома, то не контролируете, что входит в вашу еду", — говорит Янг. "Вы не знаете каждый ингредиент, используемый в рецепте, и вы определенно не знаете, сколько каждого ингредиента используется. Например, салат может быть подан с жареной курицей, приготовленной в чрезмерном количестве масла". Когда вы контролируете ингредиенты, которые входят в состав блюд, у вас гораздо больше шансов похудеть.

Напомним, регулярное отсутствие завтрака может привести к серьезным проблемам со здоровьем и набору веса

Ранее Фокус писал о том, какие продукты с высоким содержанием клетчатки помогут похудеть и привести фигуру в форму

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!