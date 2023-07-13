Конор Макгрегор отдыхает с семьей в Хэмптоне после обвинений в домогательствах (фото)

Похоже, что боец UFC сосредоточился на своей семье после обвинений в сексуальных домогательствах в его адрес.

Бывший двукратный чемпион UFC Конор Макгрегор был замечен во время отдыха в Хэмптоне вместе со своей возлюбленной Ди Девлин и тремя маленькими детьми. Об этом пишет PageSix.

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Сообщается, что ирландский боец тренировался на пляже отеля Gurney's Resort, "а затем провел несколько встреч в специальной зоне" неподалеку.

По словам источника, его охрана "строго следила за ним, и он попросил полного уединения", однако все же с удовольствием сфотографировался с одной из поклонниц. Другой источник видел МакГрегора с семьей на пляже в другой день, отметив, что боец нес на руках одного из своих маленьких детей.

Также его видели в окрестностях крошечного городка — от местного супермаркета IGA до расположенного неподалеку культового мотеля Memory Motel.

Конор Макгрегор с женой и детьми Фото: Instagram thenotoriousmma

Недавно Конора обвинили в "жестоком" сексуальном нападении на женщину в туалете Kaseya Center, где во время финала NBA 9 июня проходил матч с командой Miami Heat. Согласно письмам-требованиям адвоката Ариэля Митчелла, полученным The Post, пострадавшая утверждает, что охрана отделила ее от подруги и завела в туалет, где МакГрегор насильно поцеловал ее.

Звезда UFC обвиняется в том, что во время предполагаемого нападения сексуального характера он "затем разорвал эластичный пояс ее брюк, стягивая их". Его представители опровергли эти обвинения в интервью.

Напомним, месяц назад стало известно, что Конор Макгрегор станет отцом в четвертый раз.