Мэтт Деймон вывел своих дочерей на красную дорожку (фото)

Супруги актера Люсьяны Баррозо на мероприятии в Париже не заметили.

52-летний американский актер Мэтт Деймон вышел на красную дорожку со своими дочерьми. Об этом пишет People.

Голливудская звезда посетил премьеру фильма "Оппенгеймер" в столице Франции 12 июля 2023 года. На публику Деймон вышел в компании своих наследниц и дочери жены от предыдущего брака.

На фото актер одет в белую футболку под пиджак и стоит, обняв своих дочерей: Стеллу, которая одета в черное мини-платье, и Джию, которая выбрала длинное белое платье.

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К ним также присоединилась Алексия, 24-летняя дочь жены актера от предыдущего союза с Арбелло Баррозо.

Мэтт Деймон с дочерьми Фото: Getty Images

Впрочем, Люсьяны Баррозо не заметили на премьере нового фильма мужа в Париже.

Это не первая премьера Деймона, на которой в последнее время побывали его дочери. На красной дорожке премьеры картины "Air" к нему присоединились жена и дочери Джия, Стелла и Изабелла.

Отметим, что Мэтт Деймон и его жена Люсьяна Баррозо воспитывают 17-летнюю Изабеллу, 14-летнюю Джию и 12-летнюю Стеллу.

Мэтт Деймон с дочерьми Фото: Getty Images

Напомним, Мэтт Деймон с женой отдыхали на греческом острове.

Также Фокус писал о появлении на публике Мэтта Деймона в компании Люсьяны Баррозо.