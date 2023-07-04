Мэтт Деймон с женой отдыхают на Миконосе (фото)

К звездной семье присоединились Лиам и Крис Хемсворт.

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52-летний американский актер Мэтт Деймон замечен на отдыхе с женой на острове Миконос в Греции. Об этом пишет Page Six.

Деймон без рубашки и в темно-зеленых шортах целовал свою возлюбленную, которая выбрала для летнего отдыха черное бикини и шляпу.

Актер и 46-летняя Люсьяна Баррозо были не одиноки на греческом острове, когда они грелись на солнце и купались в море. Их сопровождали дочери Изабелла, 17 лет, и Стелла, 12 лет, а также дочь Баррозо Алексия, 24 года, от предыдущих отношений.

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Впоследствии к звездной семье присоединились Крис Хемсворт, Лиам Хемсворт и девушка звезды "Голодных игр" Габриэлла Брукс.

Крис и Лиам Хемсворт

Мэтт Деймон и Люсьяна Баррозо женаты с декабря 2005 года. Они редко выходят вместе на публику, держа личную жизнь подальше от камер и общественности.

Напомним, Мэтта Дэймона и его возлюбленную заметили на публике во время редкого выхода.

Также Фокус писал о многомиллионных потерях Мэтта Деймона после отказа сыграть в популярной картине.