Мэтт Деймон потерял 250 миллионов долларов, отказавшись от роли в "Аватаре"

52-летний актер сожалеет о незаработанных миллионах.

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В эфире BBC Radio 1 создатель блокбастера "Аватар" Джеймс Кэмерон рассказал, что американский актер Мэтт Деймон сожалеет о незаработанный миллионах. По словам режиссера, актер до сих пор упрекает себя в том, что отказался от главной роли в первом фильме 2009 года. Впрочем, тогда Дэймон был задействован в съемках идентификации Борна, и не смог бы объединить оба проекта. Об этом пишет Variety.

Хотя отказ от "Аватара" оказался не лучшим финансовым решением, Деймон утверждал, что это было правильное "моральное" решение.

"Он упрекает себя за это, — сказал Кэмерон. — А я думаю: "Мет, ты будто одна из самых больших кинозвезд в мире, смирись с этим." Он снимался в другом фильме о Борне, и мы ничего не могли с этим поделать. Поэтому ему пришлось с сожалением отказаться".

Отмечается, что Кэмерон предлагал актеру сделку, по условию которой Деймон получил бы 10% кассовых сборов фильма. Известно, что "Аватар" также стал первым фильмом в истории кинематографа, кассовые сборы которого превысили отметку в $2 млрд. По итогу, знаменитый актер мог бы получить более 250 миллионов долларов.

Напомним, за первые выходные в мировом прокате фильм "Аватар: Путь воды" собрал более 435,5 миллионов долларов. Это почти вдвое больше, чем показатели первого "Аватара", тот за первый уикенд в свое время собрал 241,6 миллионов долларов.