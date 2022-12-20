"Аватар: Путь воды" собрал 435 миллионов долларов за первый уикенд в мировом прокате

Это вдвое больше, чем собрал первый "Аватар", впоследствии ставший самым кассовым фильмом в истории.

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За первые выходные в мировом прокате фильм "Аватар: Путь воды" собрал более 435,5 миллионов долларов. Это почти вдвое больше, чем показатели первого "Аватара", тот за первый уикенд в свое время собрал 241,6 миллионов долларов. Об этом пишет Variety.

Чтобы окупиться, картине необходимо будет собрать не менее 2,05 миллиард долларов.

Бюджет картины оценивается в 350—400 миллионов долларов, что делает ее одним из самых дорогих проектов в мире.По оценкам журнала Forbes, бюджет сиквела, с учетом маркетинга, превышает полмиллиарда долларов.

За первый уикенд проката "Аватар: Путь воды" собрал 134 миллиона в США и 435 миллионов по всему миру. Он уступает только картинам "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" (442 миллионов) и "Человек-паук: нет пути домой" (600 миллионов).

По сборам ударили коронавирусные ограничения в Китае. Там в первый уикенд фильм собрал только 57 миллионов долларов.

[ + – ] Трейлер фильма "Аватар: Путь воды"

Также сиквел не будет показан в России, где первый фильм собрал 116 миллионов долларов в свое время.

Из-за санкций там "Аватар: Путь воды" планируют показывать только после 12 января 2023 года и это будут пиратские копии. В РФ это называют "предсеансовым обслуживанием": то есть произведение Джеймса Кэмерона будут показывать перед короткометражными фильмами, снятыми в России.

Фильмы Кэмерона обычно стартуют медленно, но затем продолжают наращивать сборы в течение следующих недель. Первый "Аватар" в 2009 году стартовал лишь с 77 миллионами в домашнем прокате, а затем заработал ошеломительные 760 миллионов в Северной Америке и 2,92 миллиардов во всем мире, став самым кассовым фильмом всех времен. Он удерживал первое место семь недель подряд.

Напомним, вторая часть фильма рассказывает историю Джейка Салли, который окончательно слился с телом аватара, его возлюбленной Нейтири и их детей. На Пандору снова прибывают колонизаторы с Земли и им снова приходится с ними бороться.

В отличие от первой части большая часть фильма теперь сосредоточена на водном мире фантастической планеты и ее обитателях. Кэмерон является исследователем Национального географического общества и защитником окружающей среды. Он снял несколько документальных фильмов о морских глубинах и в 2012 году стал первым человеком, который в одиночку спустился на дно Марианской впадины в подводном аппарате Deepsea Challenger.

Так что подводные красоты Пандоры – дань уважения его увлечению.

Ранее Фокус писал о первых впечатлениях о новом творении Джеймса Кэмерона.