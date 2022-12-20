"Аватар: Шлях води" зібрав 435 мільйонів доларів за перший вікенд у світовому прокаті

Це вдвічі більше, ніж зібрав перший "Аватар", який згодом став найкасовішим фільмом в історії.

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За перші вихідні у світовому прокаті фільм "Аватар: Шлях води" зібрав понад 435,5 мільйона доларів. Це майже вдвічі більше, ніж показники першого "Аватара" — той за перший вікенд свого часу зібрав 241,6 мільйона доларів. Про це пише Variety.

Щоб окупитися, картині необхідно буде зібрати щонайменше 2,05 мільярда доларів.

Бюджет картини оцінюється в 350-400 мільйонів доларів, що робить її одним із найдорожчих проєктів у світі. За оцінками журналу Forbes, бюджет сиквела, з урахуванням маркетингу, перевищує пів мільярда доларів.

За перший вікенд прокату "Аватар: Шлях води" зібрав 134 мільйони в США та 435 мільйонів по всьому світу. Він поступається лише стрічкам "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля" (442 мільйони) та "Людина-павук: дороги додому немає" (600 мільйонів).

По зборах вдарили коронавірусні обмеження в Китаї. Там першого вікенду фільм зібрав лише 57 мільйонів доларів.

[ + – ] Трейлер фільму "Аватар: Шлях води"

Також сиквел не буде показаний у Росії, де перший фільм зібрав 116 мільйонів доларів свого часу.

Через санкції там "Аватар: Шлях води" планують показувати лише після 12 січня 2023 року, і це будуть піратські копії. У РФ це називають "передсеансовим обслуговуванням": тобто твір Джеймса Кемерона показуватимуть перед короткометражними фільмами, знятими в Росії.

Фільми Кемерона зазвичай стартують повільно, але потім нарощують збори протягом наступних тижнів. Перший "Аватар" у 2009 році стартував лише із 77 мільйонами в домашньому прокаті, а потім заробив приголомшливі 760 мільйонів у Північній Америці та 2,92 мільярда в усьому світі, ставши найкасовішим фільмом усіх часів. Він утримував перше місце сім тижнів поспіль.

Нагадаємо, друга частина фільму розповідає історію Джейка Саллі, який остаточно злився з тілом аватара, його коханої Нейтірі та їхніх дітей. На Пандору знову прибувають колонізатори із Землі, і їм знову доводиться боротися з ними.

На відміну від першої частини, велика частина фільму тепер зосереджена на водному світі фантастичної планети і її мешканцях. Кемерон є дослідником Національного географічного товариства та захисником навколишнього середовища. Він зняв кілька документальних фільмів про морські глибини і в 2012 році став першою людиною, яка сама спустилася на дно Маріанської западини в підводному апараті Deepsea Challenger.

Так що підводна краса Пандори — данина поваги його захопленню.

Раніше Фокус писав про перші враження про новий витвір Джеймса Кемерона.