Метт Деймон втратив 250 мільйонів доларів, відмовившись від ролі в "Аватарі"

52-річний актор жалкує про незароблені мільйони.

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В ефірі BBC Radio 1 творець блокбастера "Аватар" Джеймс Кемерон розповів, що американський актор Метт Деймон шкодує про незароблені мільйони. За словами режисера, актор досі дорікає собі за те, що відмовився від головної ролі в першому фільмі 2009 року. Втім, тоді Деймон був задіяний у зйомках "Ідентифікації Борна" і не зміг би об'єднати обидва проєкти. Про це пише Variety.

Хоча відмова від "Аватара" виявилася не найкращим фінансовим рішенням, Деймон стверджував, що це було правильне "моральне" рішення.

"Він дорікає собі за це, — сказав Кемерон. — А я думаю: "Мете, ти ніби одна з найбільших кінозірок у світі, змирись із цим." Він знімався в іншому фільмі про Борна, і ми нічого не могли з цим вдіяти.. Тому йому довелося з жалем відмовитися".

Зазначається, що Кемерон пропонував актору угоду, за умовою якої Деймон отримав би 10% касових зборів фільму. Відомо, що "Аватар" також став першим фільмом в історії кінематографа, касові збори якого перевищили позначку $2 млрд. За підсумком, знаменитий актор міг би отримати понад 250 мільйонів доларів.

Нагадаємо, за перші вихідні у світовому прокаті фільм "Аватар: Шлях води" зібрав понад 435,5 мільйона доларів. Це майже вдвічі більше, ніж показники першого "Аватара", той за перший вікенд свого часу зібрав 241,6 мільйона доларів.