Блейк Лайвли взяла дочерей на съемочную площадку "Дэдпула" (фото)

Знаменитость привела девочек в гости к их отцу Райану Рейнольдсу.

35-летняя американская актриса Блейк Лайвли была замечена вместе с дочками на съемочной площадке фильма "Дэдпул 3", где главную роль играет ее супруг и отец девочек, Райан Рейнольдс. Об этом пишет Daily Mail.

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46-летний канадский актер получил особое удовольствие, когда его напряженный съемочный день был прерван визитом его жены и двумя старшими детьми пары. Рейнольдс нежно поцеловал Блейк при встрече, а затем провел мини-экскурсию девочкам по декорациям фильма.

Звезда "Сплетницы" выглядела непринужденно и стильно, когда появилась на съемках, которые в настоящее время проходят в Норфолке, Англия. Она надела гладкую белую укороченную майку, белую рубашку с длинным рукавом на пуговицах и темно-синие кожаные брюки с высокой талией.

Райан был одет в свой теперь культовый красный костюм Дэдпула. На съемочной площадке к нему присоединился его давний друг Хью Джекман, который вернулся к роли Росомахи в будущем фильме.

Напомним, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли познакомились в 2010 году на съемках фильма "Зеленый фонарь". Фильм получился провальным, но год спустя актеры начали встречаться, а 2012 году они сыграли свадьбу.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с детьми Фото: Getty Images

Эта знаменитая пара по праву считается одной из самых крепких в Голливуде. Блейк и Райан часто постят в соцсетях забавные фото, но очень скрытны во всем, что касается их детей и семьи. У них четверо детей: 8-летняя Джеймс, 6-летняя Инес и 3-летняя Бетти. Имя четвертого ребенка, которого Лайвли родила в феврале, пока неизвестно.

Также Фокус писал, что Хью Джекман опубликовал снимок со съемок третьего "Дэдпула".