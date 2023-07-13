Меган Маркл и принц Гарри знают, что "зашли слишком далеко", — источник

Герцоги Сассекские создали слишком много "боевого" контента о королевской семье.

Принц Гарри и Меган Маркл "знают, что они, вероятно, зашли слишком далеко". Об этом пишет OK! Magazine.

После большого #Megxit в 2020 году герцог и герцогиня Сассекские выпустили ряд проектов, в которых они пренебрежительно обсуждали свою жизнь в королевской семье Великобритании.

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Королевский эксперт Том Бауэр теперь утверждает, что бывшая актриса и основатель Invictus Games "знают, что они, вероятно, зашли слишком далеко" с боевым контентом после интервью 2021 года с Опрой Уинфри, документального сериала Netflix "Гарри и Меган" и мемуаров принца Гарри "Запасной".

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

"Все, что у нее есть, — это багаж интервью Опре Уинфри и ее проклятия королевской семьи в различных последовательных интервью", — сказал Бауэр о Маркл. "Вот почему она целый год была такой тихой. Она знает, что они, вероятно, зашли слишком далеко, и она не знает, как сейчас из этого выбраться".

Комментарии Бауэра были повторены бывшим дворецким принцессы Дианы Полом Барреллом в начале июля 2023 года, который отметил, что Маркл и Гарри "неправильно поняли, чего от них ожидают" в связи со своими соглашениями со СМИ.

Меган Маркл и принц Гарри во время интервью Опре Уинфри в 2021 году Фото: Скриншот/CBS

Напомним, что сейчас происходит в браке Меган Маркл и принца Гарри.

Также Фокус писал о периоде неудач герцогов Сассекских.