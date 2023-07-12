Друг принца Гарри и Меган Маркл рассказал, что происходит в их браке

Фотограф Карл Ларсен прокомментировал новые фото королевской четы со свидания в Санта-Барбаре.

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Друг семьи принца Гарри и Меган Маркл рассказал, что на самом деле происходит в их браке. Своими мыслями фотограф Карл Ларсен поделился в Instagram-stories.

По словам Ларсена, герцоги Сассекские "очень влюблены" и "счастливы вместе". Заявление друга Томаса Маркла прозвучало на фоне сообщений о том, что пара якобы собирается расстаться.

Ларсен написал в Instagram: "Очень приятно увидеть моих друзей Гарри и Меган в пятницу, прежде чем они уедут на долгие выходные". "Пожалуйста, не верьте СМИ. Они очень влюблены и счастливы вместе; [нет] ничего, кроме улыбок и смеха".

Это была реакция Ларсена на фотографии супругов с прогулки в Санта-Барбаре, Калифорния в начале июля 2023 года.

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Фото: Скріншот

Недавние сообщения СМИ предполагали, что Гарри и Меган переживали трудный период, и герцог Сассекский связался со своими адвокатами.

Даже сводная сестра Меган Саманта Маркл подогрела слухи о проблемах в их браке, сказав, что видит, что их союз "закончится разводом, если они не получат подробную консультацию".

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Ранее королевская эксперт и писательница Анджела Левин заявила Sky News Australia, что брак Гарри и Меган Маркл "почти завершен".

Напомним, принц Гарри планирует поехать в Африку без Меган Маркл.

Также Фокус писал о вероятном воссоединении Сассекских с королевской семьей.