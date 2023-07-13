Елена Зеленская продемонстрировала идеальный брючный костюм (фото)

Супруга президента посетила больницу в столице Литвы.

Первая леди Украины Елена Зеленская продемонстрировала идеальный брючный костюм. Снимками с недавнего публичного мероприятия супруга президента делится в Instagram.

Елена Зеленская накануне встретилась с министром здравоохранения Литвы Арунасом Дулькисом.

"Сегодня, встречаясь с ним в Вильнюсе, в который раз поблагодарила за то, как его страна спасает наших людей. Думаю, следующим станет сотрудничество еще и в спасении ментального здоровья украинцев — соответствующая всеукраинская программа стартовала у нас в прошлом году, а в Литве действует еще с 2007-го, и в ней очень много созвучного с тем, чего хотим достичь мы", — рассказала первая леди, добавив, что 170 раненых защитников Украины лечатся или уже пролечились в Литве.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Елена Зеленская в Литве

Для официальной встречи жена Владимира Зеленского выбрала молочный двубортный брючный костюм, который соединила с шоколадной кофточкой. К образу первая леди добавила лаконичные серьги и выбрала темные туфли на каблуках.

Елена Зеленская в Литве Фото: Olena Zelenska/Instagram

Напомним, Елена Зеленская в вышиванке украинского бренда посетила Культурный центр в Израиле.

Также Фокус писал о главном из недавнего интервью Елены Зеленской.