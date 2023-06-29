Елена Зеленская рассказала о мечтах сына, домашних любимцах и порекомендовала книги

Первая леди дала большое интервью, в котором поделилась закулисьем жизни жены президента.

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Елена Зеленская дала большое интервью подкасту "Простыми словами". Фокус собрал самые интересные тезисы первой леди Украины.

Эмоциональная разгрузка

Поскольку жена президента является амбассадором всеукраинской программы "Ти як?", ведущие программы, Марк Ливин и София Терлез, спросили у нее, как первая леди сама справляется с переживаниями и стрессами.

"Это действительно эмоционально нагружает... Очень сложно быть самому. Мы же социальные животные. Очень хочется, чтобы с тобой кто-то переживал", — призналась Елена Зеленская, добавив, что разгрузить голову ей помогает порядок в доме.

"Еще меня успокаивает мытье посуды", — рассказала первая леди, отметив, что таким образом она точно определенное время не будет держать в руках телефон.

Елена Зеленская

Обеды с президентом

Несмотря на загруженность Владимира Зеленского на работе, он часто выходит с женой на обеды. И хотя это все происходит очень быстро, супруги все равно находят время друг для друга.

"Пытаемся иногда встречаться все вместе. Есть сложности с этим, но все же мы делаем эти попытки", — призналась Зеленская.

Елена Зеленская Фото: пресс-служба ОП

Любимые книги

На вопрос ведущих подкаста о том, какие книги первая леди взяла бы с собой в путешествие, она ответила:

Для ребенка — "Властелин колец", книги Всеволода Нестайко, ведь это "чудесный мир фантазии и приключений".

Для себя — "Дофаминовое поколение", Айн Рэнд "Атлант расправил плечи", София Андрухович "Феликс Австрия".

Какие сны снятся

По словам первой леди, сейчас поспать это уже роскошь.

"Недавно мне приснилось что я на каком-то воздушном шаре", — рассказала Елена Зеленская, однако добавила, что ей не было страшно, а такой сон, судя по всему, это хороший знак.

Елена Зеленская Фото: Instagram @olenazelenska_official

Домашние любимцы

Ранее жена Владимира Зеленского рассказывала о своих домашних любимцах: двух собаках, коте, попугае и хомяке. Оказалось, что не все животные сейчас с супругами президента.

"К сожалению, не весь перечень с нами. Одна из них, Нора, ей было 14 лет, два месяца назад она от нас ушла. Все остальные нормально, живы, мы заботимся о них", — рассказала Елена Зеленская. По ее словам, сын тяжело перенес потерю домашнего любимца.

О своих и мечтах сына

Первая леди призналась, что ее 10-летний сын Кирилл нацелен на то, чтобы выбрать военную профессию. А после победы она сядет наедине за руль и поедет провести время на природе со своими мыслями.

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Напомним, на кого учится дочь Владимира Зеленского.

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