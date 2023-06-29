Олена Зеленська розповіла про мрії сина, домашніх улюбленців та порекомендувала книги

Перша леді дала велике інтервʼю, у якому поділилася залаштунками життя дружини президента.

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Олена Зеленська дала велике інтервʼю подкасту "Простими словами". Фокус зібрав найцікавіші тези першої леді України.

Емоційне розвантаження

Оскільки дружина президента є амбасадоркою всеукраїнської програми "Ти як?", ведучі програми, Марк Лівін та Софія Терлез, запитали в неї, як перша леді сама справляється з переживаннями та стресами.

"Це дійсно емоційно навантажує… Дуже складно бути самому. Ми ж соціальні тварини. Дуже хочеться, щоб з тобою хтось переживав", — зізналася Олена Зеленська, додавши, що розвантажити голову їй допомагає порядок у домі.

"Ще мене заспокоює миття посуду", — розповіла перша леді, зазначивши, що таким чином вона точно певний час не буде тримати в руках телефон.

Олена Зеленська

Обіди з президентом

Попри завантаженість Володимира Зеленського на роботі, він часто виходить з дружиною на обіди. І хоча це все відбувається дуже швидко, подружжя все одно знаходить час одне для одного.

"Намагаємось іноді зустрічатися всі разом. Є складнощі з цим, але все ж таки ми робимо ці спроби", — зізналася Зеленська.

Олена Зеленська Фото: прес-служба ОП

Улюблені книги

На запитання ведучих подкасту про те, які книги перша леді взяла б із собою в подорож, вона відповіла:

Для дитини — "Володар перснів", книги Всеволода Нестайка, адже це "чудовий світ фантазії і пригод".

Для себе — "Дофамінове покоління", Айн Ренд "Атлант розправив плечі", Софія Андрухович "Фелікс Австрія".

Які сни сняться

За словами першої леді, зараз поспати це вже розкіш.

"Нещодавно мені наснилося що я на якійсь повітряній кулі", — розповіла Олена Зеленська, проте додала, що їй не було страшно, а такий сон, судячи з усього, це хороший знак.

Олена Зеленська Фото: Instagram @olenazelenska_official

Домашні улюбленці

Раніше дружина Володимира Зеленського розповідала про своїх домашніх улюбленців: двох собак, кота, папугу і хомʼяка. Виявилось, що не всі тварини наразі з подружжям президента.

"На жаль, не весь перелік з нами. Одна з них, Нора, їй було 14 років, два місяці тому вона від нас пішла. Всі інші нормально, живі, ми піклуємось про них", — розповіла Олена Зеленська. За її словами, син важко переніс втрату домашнього улюбленця.

Про свої та мрії сина

Перша леді зізналася, що її 10-річний син Кирило націлений на те, щоб обрати військову професію. А після перемоги вона сяде наодинці за кермо та поїде провести час на природі зі своїми думками.

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