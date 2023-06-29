Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Олена Зеленська розповіла про мрії сина, домашніх улюбленців та порекомендувала книги

Олена Зеленська, Олена Зеленська інтервʼю, донька володимира зеленського, син зеленського, подкаст простими словами
Фото: Instagram @olenazelenska_official | Олена Зеленська

Перша леді дала велике інтервʼю, у якому поділилася залаштунками життя дружини президента.

Related video

Олена Зеленська дала велике інтервʼю подкасту "Простими словами". Фокус зібрав найцікавіші тези першої леді України.

Емоційне розвантаження

Оскільки дружина президента є амбасадоркою всеукраїнської програми "Ти як?", ведучі програми, Марк Лівін та Софія Терлез, запитали в неї, як перша леді сама справляється з переживаннями та стресами.

"Це дійсно емоційно навантажує… Дуже складно бути самому. Ми ж соціальні тварини. Дуже хочеться, щоб з тобою хтось переживав", — зізналася Олена Зеленська, додавши, що розвантажити голову їй допомагає порядок у домі.

"Ще мене заспокоює миття посуду", — розповіла перша леді, зазначивши, що таким чином вона точно певний час не буде тримати в руках телефон.

Олена Зеленська

Обіди з президентом

Попри завантаженість Володимира Зеленського на роботі, він часто виходить з дружиною на обіди. І хоча це все відбувається дуже швидко, подружжя все одно знаходить час одне для одного.

"Намагаємось іноді зустрічатися всі разом. Є складнощі з цим, але все ж таки ми робимо ці спроби", — зізналася Зеленська.

Олена Зеленська Fullscreen
Олена Зеленська
Фото: прес-служба ОП

Улюблені книги

На запитання ведучих подкасту про те, які книги перша леді взяла б із собою в подорож, вона відповіла:

  • Для дитини — "Володар перснів", книги Всеволода Нестайка, адже це "чудовий світ фантазії і пригод".
  • Для себе — "Дофамінове покоління", Айн Ренд "Атлант розправив плечі", Софія Андрухович "Фелікс Австрія".

Які сни сняться

За словами першої леді, зараз поспати це вже розкіш.

"Нещодавно мені наснилося що я на якійсь повітряній кулі", — розповіла Олена Зеленська, проте додала, що їй не було страшно, а такий сон, судячи з усього, це хороший знак.

Олена Зеленська Fullscreen
Олена Зеленська
Фото: Instagram @olenazelenska_official

Домашні улюбленці

Раніше дружина Володимира Зеленського розповідала про своїх домашніх улюбленців: двох собак, кота, папугу і хомʼяка. Виявилось, що не всі тварини наразі з подружжям президента.

"На жаль, не весь перелік з нами. Одна з них, Нора, їй було 14 років, два місяці тому вона від нас пішла. Всі інші нормально, живі, ми піклуємось про них", — розповіла Олена Зеленська. За її словами, син важко переніс втрату домашнього улюбленця.

Про свої та мрії сина

Перша леді зізналася, що її 10-річний син Кирило націлений на те, щоб обрати військову професію. А після перемоги вона сяде наодинці за кермо та поїде провести час на природі зі своїми думками.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Нагадаємо, на кого навчається донька Володимира Зеленського.

Також Фокус писав про появу Олени Зеленської на публіці в елегантній вишиванці українського бренду.