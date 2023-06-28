"Вибір зробила сама": Зеленська розповіла, на кого навчатиметься дочка президента (відео)

Перша леді України зазначила, що президентське подружжя не тиснуло на доньку в питанні вибору майбутньої професії, щоб дівчина отримала можливість самостійно "розправити крила".

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Дружина президента України Олена Зеленська розповіла, яку професію обрала 18-річна донька президента Олександра. Про це перша леді розповіла 28 червня в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

За словами дружини президента, Олександра Зеленська кілька років думала про напрямок освіти й обрала юридичну сферу.

"Вона обрала юридичну спеціальність. Скажу чесно, ми розмовляли про вибір майбутньої спеціальності вже, можливо, протягом п'яти років, постійно повертаючись до цієї теми. Були різні варіанти від неї, якісь пропозиції, від нас, ми все це обговорювали, і настільки довгі в нас були дискусії", — зазначила Олена Зеленська.

Дружина президента зазначила, що донька просила її не розкривати подробиць майбутньої професії, однак додала, що це буде гуманітарний напрямок, і що донька президента навчатиметься в Україні.

Також Олена Зеленська розповіла, що не чинила тиску на вибір доньки, дівчина подавала документи на різні спеціальності й ухвалювала рішення сама та наразі готується до проходження мультипредметного тесту (можливо, інтерв'ю записувалося раніше, оскільки основна сесія НМТ у 2023 році вже завершена).

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"Насправді, коли настав час обирати, звісно, ми щось їй пропонували, вона щось відкидала. Це був один із наших варіантів, які ми пропонували їй. Але вона подавала документи на кілька спеціальностей, мала потім обрати одну з них і обрала юридичну", — зізналася дружина президента.

Також Олена Зеленська наголосила, що вона та її чоловік не тиснули на доньку та підтримували її в ухваленні рішення.

"Мені здається, що вибрала вдало, бо дивлюся на неї — їй подобається, і це їй "заходить", як-то кажуть. Це йде м'яко, без напруги, у неї виходить. Тому сподіваюся, що вона продовжить цей свій шлях. Але ми не тиснули на неї. Тому що я пам'ятаю, як у мене майже не було вибору під час вступу до закладу вищогї освіти. І нам хотілося, щоб у неї була все ж таки можливість розправити крила та вибрати самостійно", — підкреслила перша леді.

Нагадаємо, на початку червня президент України заявив, що його діти перебувають у країн та що він відмовився вивозити їх, оскільки це було б несправедливо.

Також днями Зеленський розповів про нове захоплення свого сина Кирила, який зайнявся вивченням історії та значення військових шевронів українських захисників.