"Щоразу забирає": Зеленський розповів про доросле захоплення сина під час війни (відео)

За словами глави держави, іноді вони проводять час разом у його особистому кабінеті, де є велика дошка із шевронами від українських героїв. Президент щасливий, що діти знають, кому завдячують своєю безпекою.

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Президент України Володимир Зеленський показав свою колекцію шевронів від українських захисників, які дуже подобаються його маленькому синові. Нове звернення було опубліковано в його Telegram-каналі 25 червня.

За словами глави держави, іноді його син Кирило буває в робочому кабінеті, де вони можуть разом проводити вільний час. Найбільше хлопчик цікавиться в Офісі президента дошкою з шевронами. Йому цікаве їхнє значення, а також історія.

"І найбільше його тут цікавлять ось ці шеврони — їх мені передають військові, волонтери, рідні наших воїнів. На фронті й у Києві, у шпиталях, під час церемоній нагородження героїв у Маріїнському палаці. Ця дошка для шевронів заповнюється, але дуже повільно, бо щоразу Кирило забирає. І я щасливий, що його цікавить саме це. Наші герої, наша оборона, українські шеврони", — йдеться в повідомленні.

У своїх соціальних мережах глава держави пообіцяв зробити нову рубрику, де окремо розповідатиме про кожен із шевронів: про те, звідки вони взялися, хто їх передав, які це підрозділи.

Можливо, продовжив Володимир Зеленський, хтось захоче також розповісти про шеврони, які є в них. і це чудова ініціатива.

"Я думаю, це правильно. Правильно, щоб наші люди, наші діти знали, кому ми завдячуємо нашим життям і свободою України. Дякую вам, воїни! Дякую всім, хто б’ється і працює заради України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 березня повідомлялося, що наречена легендарного "Да Вінчі" передала Зеленському особистий бойовий шеврон Дмитра Коцюбайла. Сталося це на заході, присвяченому Дню українського добровольця.