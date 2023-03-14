Наречена легендарного "Да Вінчі" передала Зеленському особистий бойовий шеврон Коцюбайла (фото)

Глава держави провів захід на честь Дня українського добровольця, де нагородив воїнів, які стали на захист країни від російської агресії.

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Президенту України Володимиру Зеленському вручили особистий бойовий шеврон загиблого командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайло. Про це повідомили на сторінці відомства в соціальній мережі Twitter.

У вівторок, 14 березня, відзначається День українського добровольця, і глава держави Володимир Зеленський особисто зустрівся з воїнами, які стали на захист батьківщини добровольцями в складі різних бойових бригад.

Наречена "Да Вінчі" передала Володимиру Зеленському бойовий шеврон Дмитра Коцюбайла Фото: Вовки Да Вiнчi

На цьому заході вручалися різні нагороди, і свій орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня отримала керівниця медичної служби "УЛЬФ". Дівчина за сумісництвом була коханою загиблого бійця.

"Аліна Михайлова віддала Президентові України особистий бойовий шеврон нашого командира Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла", — йдеться в повідомленні.

Загибель Героя Україна Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайло: що відомо

Про смерть українського захисника 7 березня повідомив правозахисник Масі Найєм на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Сталося це під час активних бойових дій під Бахмутом на Донеччині. Дмитро Коцюбайло отримав осколкове поранення в шию, і медики виявилися безсилими. Герою України було 27 років.

10 березня в Києві відбулося прощання із легендарним "Да Вінчі", і туди прийшли сотні містян, а також президент Володимир Зеленський. Церемонія прощання із загиблим під Бахмутом українським захисником розпочалася о 12:00 з панахиди в Михайлівському золотоверхому соборі столиці, а на богослужіння в церкві зібралося щонайменше три сотні людей.

Помітили на прощанні й прем'єр-міністерку Фінляндії Санну Марін, яка того дня прибула до Києва заради зустрічі з главою держави. Вони з Володимиром Зеленським поклали квіти до труни з тілом Коцюбайла.